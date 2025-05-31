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Не только «Чери» или «Марманди»: названы сорта помидоров, которые почти не нуждаются в уходе
Многие фермеры и дачники охотно делятся рецептами препаратов, которые помогают вырастить щедрый урожай фруктов и овощей, и при этом не нанести вред людям и окружающей среде.
При этом, вероятно, многие из них не откажутся узнать информацию о выносливых к болезням сортах овощей, которые не боятся погодных изменений и не нуждаются в тщательном уходе. Именно такой информацией со ссылкой на признанных агрономов делится Styler.
По мнению специалистов, именно такие томаты идеально подходят для тех, у кого нет много времени уделять внимание даче, или начинающих огородников, ведь они дают стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.
«Микадо розовый» — это сорт среднеспелый, но стабильный в плодоношении. Плоды обладают сладким вкусом, идеальны для салатов или сока.
Томаты «Воловье сердце» отличаются большими, сочными плодами массой до половины килограмма. Сорт сладкий, очень урожайный, растет даже на бедных почвах.
Сливовые томаты имеют удлиненную форму и густую мякоть. Подходят для приготовления пасты, кетчупа или сока.
«Де Барао ранний» имеет характерную сливовую форму и универсальный вкус. Подойдет для салатов, сока и засолки.
Итальянский сорт «Сакрамента «популярен среди кулинаров. Его часто используют для соусов, ведь плоды ароматные, мясистые и болезнестойкие. Урожайность минимальная.
«Рома» — классика для консервации и сушки — плотные сливовидные плоды. Этот сорт отличается длительным сроком хранения и транспортабельностью.
«Марманди» — сорт с чрезвычайно сочными плодами и насыщенным вкусом. Хорошо переносит кратковременные перепады погоды и не требует специальных подкормок.
Зеленые томаты — эти сорта хорошо созревают прямо на кустах, хотя и остаются зелеными. Они особенно устойчивы к болезням и могут созревать даже после сбора.
Черри — миниатюрные, сладкие плоды, которые легко выращивать даже на балконе. Их можно сажать в горшки, не беспокоясь о больших площадях.
Также предлагаем совет от известного агрария Валерия из Ирпеня на Киевщине о том, как найти «противодействие» неблагоприятным погодным условиям нынешней весной.
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