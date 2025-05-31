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Не только «Чери» или «Марманди»: названы сорта помидоров, которые почти не нуждаются в уходе

10:56 31 мая 2025
Томаты, фото Агродим

Многие фермеры и дачники охотно делятся рецептами препаратов, которые помогают вырастить щедрый урожай фруктов и овощей, и при этом не нанести вред людям и окружающей среде.

При этом, вероятно, многие из них не откажутся узнать информацию о выносливых к болезням сортах овощей, которые не боятся погодных изменений и не нуждаются в тщательном уходе. Именно такой информацией со ссылкой на признанных агрономов делится Styler.

По мнению специалистов, именно такие томаты идеально подходят для тех, у кого нет много времени уделять внимание даче, или начинающих огородников, ведь они дают стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.

«Микадо розовый» — это сорт среднеспелый, но стабильный в плодоношении. Плоды обладают сладким вкусом, идеальны для салатов или сока.

Томаты «Воловье сердце» отличаются большими, сочными плодами массой до половины килограмма. Сорт сладкий, очень урожайный, растет даже на бедных почвах.

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Сливовые томаты имеют удлиненную форму и густую мякоть. Подходят для приготовления пасты, кетчупа или сока.

«Де Барао ранний» имеет характерную сливовую форму и универсальный вкус. Подойдет для салатов, сока и засолки.

Итальянский сорт «Сакрамента «популярен среди кулинаров. Его часто используют для соусов, ведь плоды ароматные, мясистые и болезнестойкие. Урожайность минимальная.

«Рома» — классика для консервации и сушки — плотные сливовидные плоды. Этот сорт отличается длительным сроком хранения и транспортабельностью.

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«Марманди» — сорт с чрезвычайно сочными плодами и насыщенным вкусом. Хорошо переносит кратковременные перепады погоды и не требует специальных подкормок.

Зеленые томаты — эти сорта хорошо созревают прямо на кустах, хотя и остаются зелеными. Они особенно устойчивы к болезням и могут созревать даже после сбора.

Черри — миниатюрные, сладкие плоды, которые легко выращивать даже на балконе. Их можно сажать в горшки, не беспокоясь о больших площадях.

Также предлагаем совет от известного агрария Валерия из Ирпеня на Киевщине о том, как найти «противодействие» неблагоприятным погодным условиям нынешней весной.

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Раньше мы рассказывали, чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были крупными и сладкими.

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