Посыпьте этим голубику — и щедрого урожая просто не избежать

Голубика, которая ценится за свой вкус и полезные свойства, считается одним из самых требовательных растений. Ключевой задачей для садоводов является обеспечение правильных почвенных условий — кислого pH, легкой структуры и влажности. Как оказывается, существует простой и экологически чистый способ поддержать рост этих кустарников, одновременно уменьшая количество отходов. Ключ к успеху — это кофейная гуща, пишет издание Zielony onet.

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Соберите кофейную гущу — она может быть из эспрессо-машины, мока-пота или традиционным способом. Перед использованием ее желательно немного подсушить во избежание риска образования плесени. Посыпьте землю вокруг кустов — разместите тонкий слой в радиусе нескольких сантиметров от ствола.

Осторожно перемешайте землю с верхним слоем грунта, не глубже нескольких сантиметров. Поливайте растение — желательно мягкой водой, например дождевая вода, которая не изменит pH почвы.

Ключ к успеху — умеренность. Молотый кофе следует использовать только в качестве дополнения к стандартному удобрению. Достаточно горсти молотого кофе раз в 2−3 недели. Избыток может привести к чрезмерному закислению почвы или ухудшению аэрации. Регулярное, умеренное использование дает отличные результаты — кусты становятся крепче, листья приобретают насыщенный зеленый цвет, а плоды крупнее и вкуснее.

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Раньше «ФАКТЫ» называли натуральные удобрения, которыми следует подпитывать смородину.

Фото: pixabay

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