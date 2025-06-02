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Украина имеет полное право: в Европе отреагировали на масштабное нападение на военные базы рф
Украина совершила историческое масштабное нападение на российские военные самолеты на нескольких аэродромах россии. На видео, как сообщает Reuters, видно, как самолеты атакуют дронами и они взрываются на авиабазе «Белая» в Сибири. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поддержал действия украинских спецслужб, сообщает nrk.no.
«Именно россия начала эту войну, и Украина, конечно же, имеет полное право нанести ответный удар по военным целям по всей россии. - сказал министр. — Здесь мы еще раз видим, что Украина соблюдает международное право и атакует соответствующие военные цели, тогда как россия часто атакует украинские города и ранит и убивает мирных жителей».
Он также добавил, что, хотя пораженные базы находятся относительно близко к Норвегии, нет никаких причин, почему Норвегия должна переживать из-за этого.
Ранее журналист Юрий Бутусов рассказывал о деталях спецоперации по уничтожению российской стратегической авиации.
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