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Мир

Украина имеет полное право: в Европе отреагировали на масштабное нападение на военные базы рф

13:21 2 июня 2025
Российский самолет, подорванный украинскими дронами

Украина совершила историческое масштабное нападение на российские военные самолеты на нескольких аэродромах россии. На видео, как сообщает Reuters, видно, как самолеты атакуют дронами и они взрываются на авиабазе «Белая» в Сибири. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поддержал действия украинских спецслужб, сообщает nrk.no.

«Именно россия начала эту войну, и Украина, конечно же, имеет полное право нанести ответный удар по военным целям по всей россии. - сказал министр. — Здесь мы еще раз видим, что Украина соблюдает международное право и атакует соответствующие военные цели, тогда как россия часто атакует украинские города и ранит и убивает мирных жителей».

Он также добавил, что, хотя пораженные базы находятся относительно близко к Норвегии, нет никаких причин, почему Норвегия должна переживать из-за этого.

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказывал о деталях спецоперации по уничтожению российской стратегической авиации.

Читайте также: Грузовики с дронами были припаркованы вблизи аэродромов: детали спецоперации по уничтожению стратегической российской авиации

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