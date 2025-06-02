Искусство — это свежий глоток воздуха. И сегодня оно чрезвычайно необходимо каждому из нас. Ольга Кузнецова начинала свое творчество как художник-мультипликатор, участвуя в создании анимационных сериалов. Позже иллюстрировала детские книги. Сегодня рисует картины в основном на сказочную, фэнтезийную тематику в стиле, который определяет как «сказочный реализм». Ведь на ее картинах сказочные герои изображены в реалистичной манере в природной среде, при этом работы дополнены деталями из мира сказок, мифов, легенд. Картины Ольги Кузнецовой сегодня есть в частных коллекциях ценителей ее творчества во многих странах мира — в Украине, США, Канаде, Италии, Польше, Германии… В интервью «ФАКТАМ» украинская художница рассказала о своей серии работ, созданных в жанре фэнтези.

«Для меня каждая картина — это возможность выйти из круговорота реальности, ненадолго окунуться в мир магический, сказочный, сияющий»

— Мои картины — это маленькие приключения, у них есть сюжет, их можно додумать, это как бы небольшие сказочные рассказы, — говорит Ольга Кузнецова. — Для меня каждая моя работа — это возможность выйти из круговорота реальности, ненадолго погрузиться в мир магический, сказочный, сияющий. И я счастлива быть волшебницей, создающей эти миры. Героями моих картин часто становятся феи и эльфы, хрупкие и эфемерные. Они живут в цветах, дружат с животными и сказочными насекомыми. Вот, например, картина «Встреча в кувшинках». Очаровательная маленькая фея сидит во влажной ароматной чашечке кувшинки. Заметив маленькую лягушку, она радуется и тянется к ней, хочет с ней поздороваться. Контраст полуденного освещения и прохлады темного пруда создает атмосферу тихой радости.

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Картина Ольги Кузнецовой «Встреча в кувшинках» завораживает

— Красота!

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— А вот картина «Весеннее волшебство». Она о начале любви, о магии весны, о красоте цветущего сада. Фея-волшебница присела на ветку: она варит зелье любви из цветов, росы, травы. И это зелье полно тягучего, пьянящего духа весны. Маленькая колибри наблюдает за этим с любопытством, думает, не пора ли своим щебетом добавить последний аккорд в этом магическом действе. Глубокий синий — акцентный цвет картины, он придает таинственное настроение, белые и розовые цветы, будто фонари в сумерках этого сказочного сада.

«Весеннее волшебстве» - картина художницы, полная таинственности

— Очень красивая картина «Подснежниковый мед»…

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— Она рассказывает о последних днях зимы, когда снег из белого становится серебряным, ручьи просятся на свободу, а с ними — первоцветы. Маленькая фея с крыльями бабочки собирает их нектар в свой кувшин. Голубовато-серебристый колорит подчеркивает мартовскую прохладу.

Картиной «Подснежниковый мед» можно любоваться до бесконечности

«Этот жанр я считаю таблеткой от скорбей и обыденности. И эту его лечебную роль трудно переоценить»

— А вот картина «Фея лилий», — продолжает Ольга Кузнецова. — Белая лилия — символ чистоты и совершенной красоты. Фея грациозно устроилась на нежном лепестке. А ее друг-кузнечик с любопытством наблюдает за ней из гущи травы. Это картина о летних беззаботных днях, о красоте лета и умиротворении, которое находишь, спасаясь от жары, в прохладе леса летним погожим днем.

По словам художницы, «Фея лилий» - картина о красоте лета и умиротворении, которое находишь, спасаясь от жары в прохладе леса

— Фей каких цветов вы еще изображали?

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— У меня есть картина «Фея тюльпанов». Она имеет багряно-розовый колорит — цвет мая, любви, нежности. Картина очень лаконичная — просто лежит пламенно-красный тюльпан, на него присела отдохнуть хрупкая фея с прозрачными крылышками, словно осыпающиеся сверху мелкие цветочки сирени придают сюжету весеннюю легкость.

Картина «Фея тюльпанов» - вдохновляющая ода природе

— Как думаете, почему картины в жанре фэнтези так популярны?

— Этот жанр я считаю таблеткой от скорбей и обыденности. И эту его лечебную роль трудно переоценить. Фэнтезийное творчество обращается к скрытому в каждом из нас ребенку и дает надежду каждому, что в конце концов сбудется мечта, добро и любовь победят и будет хеппи-энд, несмотря ни на что.

«Мое творчество — моя форма медитации»

— Какая картина ваша любимая?

— Обычно та, над которой я работаю. Я лелею ее в своем воображении, продумываю тонкости, прорабатываю немало эскизов. Сейчас я работаю над триптихом, изображающим жизнь гномов-кладоискателей. По сюжету они добывают золото в пещере, переплавляют его в слитки и перевозят домой на маленькой тачке. Мне очень нравится придумывать сказочный мир, фантазировать над тем, как выглядят лес и домик, где живут гномы… Мое творчество — моя форма медитации.

— Что вас обычно вдохновляет на творчество?

— Безусловно, огромный источник вдохновения — природа. Я благодарна судьбе за то, что мой дом находится недалеко от леса, потому что именно там я нахожу энергию для творчества. Когда моя дочь была еще маленькой, я возила ее на коляске на прогулку в лес, она спала, а я рисовала — это было счастье. Все свои картины я стараюсь рисовать с натуры — таким образом с картины не исчезает живость, подлинность. Цветы я покупаю и рисую дома. Первые картины с феями были вдохновлены именно моей дочерью. Некоторых из них я рисовала с нее. Это были незабываемые времена.

— Каково ваше творческое кредо?

— Создавая свои художественные миры, я хочу дать каждому возможность прикоснуться к сказке, вернуться в детство.

— Какие художники ваши любимые?

— Прежде всего это английский художник Уильям Тернер, который перевернул представление о живописи, стал предтечей импрессионистов. Лишь светом он мог передать на картине как страсть, так и отчаяние. Впечатляет его работа «Дождь, пар и скорость». Мчащийся поезд изображен таким образом, что в мареве можно различить только трубу паровоза. Но мы чувствуем эту невероятную скорость. Также нравятся картины литовского художника Микалоюса Чюрлёниса. Его загадочные и полные символизма сюжеты картин когда-то пленили мою детскую душу. Однажды увидев его картину «Сказка королей», долго не могла ее забыть. Даже придумала на основе ее сюжета свою собственную историю…

Ольга Кузнецова: «Создавая свои художественные миры, хочу дать каждому возможность прикоснуться к сказке, вернуться в детство»

— Посоветуйте, пожалуйста, как картины в жанре фэнтези лучше вписать в интерьер.

— Картины с фэнтезийными сюжетами очень эффектны. Они идеально украшают дом. Такая картина может быть главным акцентом в комнате, ее изюминкой. Эти работы подойдут для детской, спальни, гостиной. Стиль интерьера может быть разным — от прованса до эклектики, бохо…

Ранее главный художник Национальной оперы Украины Мария Левитская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» поделилась тяжелыми воспоминаниями, источниками вдохновения и самой большой мечтой.

Фото из альбома Ольги Кузнецовой

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