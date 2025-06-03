Уже трудно было представить прорыв в прямых переговорах между россией и Украиной. Но после того, как украинские дроны нанесли ряд масштабных ударов по стратегическим базам по всей рф, стало еще менее вероятно, что какая-либо из сторон будет готова изменить свои «красные линии». Еще до последних ударов, направленных против российской стратегической авиации в тысячах километрах от украинской границы, кремль отказывался официально изложить в форме согласованного меморандума, что именно он хочет получить в обмен на прекращение того, что он называет «специальной военной операцией», пишет edition.cnn.com. Но российские чиновники не скрывают своих жестких условий, среди которых суверенитет над всеми аннексированными территориями, демилитаризация Украины, немедленная отмена санкций и то, что кремль называет «денацификацией», включающей такие вещи, как гарантирование прав русскоязычных граждан.

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Еще до последних ударов украинских дронов, во время подготовки к мирным переговорам в Стамбуле, россия усиливала атаки на Украину в рамках того, что, как представляется, является начальной стадией новой летней наступательной операции.

В то время как все это происходит, все более разочарованный президент США Дональд Трамп, ранее хваставшийся, что может быстро закончить войну в Украине, теперь наблюдает со стороны, как основа его заявленной внешней политики выглядит явно шаткой. Ни его давление на Зеленского, ни его недавний выговор руководителю кремля, кажется, не приблизили обе стороны к мирному соглашению.

Трамп все еще имеет мощные рычаги влияния, если он решит их применить, например, ввести новые жесткие санкции, получившие преимущественную поддержку в Сенате США, или скорректировать военную помощь США таким образом, чтобы резко увеличить расходы на продолжение боевых действий. Эти меры могут не быть решающими, но они продемонстрируют решительность США.

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Однако Трамп говорит, что его привлекает вариант просто отойти от всего этого «беспорядка». Он настаивает, что это война Байдена или путина и Зеленского. Но отойти — и непонятно, что это означает с точки зрения политики США, — может уже не быть вариантом. По крайней мере не отойти без потерь.

Его собственная настойчивость в стремлении покончить с войной в Украине, а также его личные вмешательства в отношения между украинским и российским лидерами означают, что Трамп и Соединенные Штаты теперь неразрывно связаны с результатом. Вот почему за событиями на поле боя и за столом переговоров в Стамбуле так внимательно следят. Война в Украине, несмотря на регулярные попытки Трампа отмежеваться от нее, стала его войной, от которой теперь зависит авторитет США, говорится в статье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина своими ударами дронами по российским авиабазам за тысячи километров переписала правила войны.

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