41.18 / 41.76 47.06 / 47.75
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки

20:09 3 июня 2025
Пирог с клубникой. Фото кулинара Оксаны Дорош

Клубничный пирог — это изысканное лакомство. Влажное, очень сочное и нежное тесто с сливочным ароматом идеально дополняют ягоды клубники. Невероятно вкусная десертная выпечка для душевных чаепитий, говорит кулинар Оксана Дорош.

Тесто:

  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 150 г сметаны
  • Щепотка соли
  • 300 г клубники + 1 ст.л. крахмала
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 70 мл растительного масла
  • 250 г муки + 1 ст.л. разрыхлителя
  • Для посыпки 1 ст.л. сахара
  • Для украшения несколько клубничек

Приготовление:

Яйца, соль, сахар и ванильный сахар взбиваем около 2−3 минут до побеления. Добавляем сметану, взбиваем и добавляем растительное масло. Затем — муку с разрыхлителем, взбиваем и теперь очередь клубники (ее перед тем нарезать и перемешать с крахмалом), аккуратно перемешать ложкой.

РЕКЛАМА

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, у меня круглая, 24 см, сверху украшаем клубникой и посыпаем сахаром. Выпекаем в разогретой духовке при 180 С примерно 55 минут. Охлажденный пирог посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Напомним рецепт клубничной шарлотки.

РЕКЛАМА

128

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирисы, фото из открытых источников

Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов

Певица Джамала. Фото из Instagram

Сильно похудела: известная певица поразила изменением

Ирина Билык

Российская авиация пылает — Билык играет: сеть отреагировала на новую версию хита певицы (видео)

Томаты

Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая

Следующий материал
Новости партнеров