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Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки
Клубничный пирог — это изысканное лакомство. Влажное, очень сочное и нежное тесто с сливочным ароматом идеально дополняют ягоды клубники. Невероятно вкусная десертная выпечка для душевных чаепитий, говорит кулинар Оксана Дорош.
Тесто:
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 150 г сметаны
- Щепотка соли
- 300 г клубники + 1 ст.л. крахмала
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 70 мл растительного масла
- 250 г муки + 1 ст.л. разрыхлителя
- Для посыпки 1 ст.л. сахара
- Для украшения несколько клубничек
Приготовление:
Яйца, соль, сахар и ванильный сахар взбиваем около 2−3 минут до побеления. Добавляем сметану, взбиваем и добавляем растительное масло. Затем — муку с разрыхлителем, взбиваем и теперь очередь клубники (ее перед тем нарезать и перемешать с крахмалом), аккуратно перемешать ложкой.
Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, у меня круглая, 24 см, сверху украшаем клубникой и посыпаем сахаром. Выпекаем в разогретой духовке при 180 С примерно 55 минут. Охлажденный пирог посыпаем сахарной пудрой и подаем.
Напомним рецепт клубничной шарлотки.128
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