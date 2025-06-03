Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки

Клубничный пирог — это изысканное лакомство. Влажное, очень сочное и нежное тесто с сливочным ароматом идеально дополняют ягоды клубники. Невероятно вкусная десертная выпечка для душевных чаепитий, говорит кулинар Оксана Дорош.

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Тесто: 3 яйца

200 г сахара

150 г сметаны

Щепотка соли

300 г клубники + 1 ст.л. крахмала

1 ч.л. ванильного сахара

70 мл растительного масла

250 г муки + 1 ст.л. разрыхлителя

Для посыпки 1 ст.л. сахара

Для украшения несколько клубничек

Приготовление:

Яйца, соль, сахар и ванильный сахар взбиваем около 2−3 минут до побеления. Добавляем сметану, взбиваем и добавляем растительное масло. Затем — муку с разрыхлителем, взбиваем и теперь очередь клубники (ее перед тем нарезать и перемешать с крахмалом), аккуратно перемешать ложкой.

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Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, у меня круглая, 24 см, сверху украшаем клубникой и посыпаем сахаром. Выпекаем в разогретой духовке при 180 С примерно 55 минут. Охлажденный пирог посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Напомним рецепт клубничной шарлотки.

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