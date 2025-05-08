Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), недавно делившаяся рецептом быстрых малосольных огурчиков, учитывая, что начинается сезон клубники, рассказала, как приготовить с этой ягодой шарлотку.

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На своей странице в соцсетях она рассказала, что такую шарлотку готовить просто, и не исключила, что любители выпечки будут делать ее все лето: «Это вкусно, потому что пирог получается влажный и в меру сладкий, а еще если кислые ягоды, то вообще… Кстати, ягоды можно будет заменять и играться. А еще я люблю пироги, где много начинки, а не одно тесто, и это — именно тот вариант».

Ингредиенты: Яйца — 2 шт (большие);

Сахар — 200 г;

Йогурт или сметана — 200 г;

Масло растительное или растопленное сливочное масло — 100 г;

Мука — 250 г

Ваниль;

Разрыхлитель — 2 ч л;

Соль;

Клубника — 350 г.

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Приготовление: РЕКЛАМА Яйца с сахаром взбить до белого, добавить йогурт и растительное масло, перемешать.

Добавить все сухие ингредиенты (муку, ваниль, разрыхлитель и соль), перемешать до однородности.

Форму застелить пергаментом, выложить часть теста, на него — ягоды, повторить со второй частью теста и ягодами.

Верхний слой ягод следует немного погрузить в тесто руками.

Выпекать при 180 приблизительно 50 минут.

Дать остыть, вынимать из формы и наслаждаться.

О том, как приготовить яблочную шарлотку на сковороде, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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