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«Будете печь все лето»: клубничная шарлотка — просто и вкусно
Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), недавно делившаяся рецептом быстрых малосольных огурчиков, учитывая, что начинается сезон клубники, рассказала, как приготовить с этой ягодой шарлотку.
На своей странице в соцсетях она рассказала, что такую шарлотку готовить просто, и не исключила, что любители выпечки будут делать ее все лето: «Это вкусно, потому что пирог получается влажный и в меру сладкий, а еще если кислые ягоды, то вообще… Кстати, ягоды можно будет заменять и играться. А еще я люблю пироги, где много начинки, а не одно тесто, и это — именно тот вариант».
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт (большие);
- Сахар — 200 г;
- Йогурт или сметана — 200 г;
- Масло растительное или растопленное сливочное масло — 100 г;
- Мука — 250 г
- Ваниль;
- Разрыхлитель — 2 ч л;
- Соль;
- Клубника — 350 г.
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Приготовление:
- Яйца с сахаром взбить до белого, добавить йогурт и растительное масло, перемешать.
- Добавить все сухие ингредиенты (муку, ваниль, разрыхлитель и соль), перемешать до однородности.
- Форму застелить пергаментом, выложить часть теста, на него — ягоды, повторить со второй частью теста и ягодами.
- Верхний слой ягод следует немного погрузить в тесто руками.
- Выпекать при 180 приблизительно 50 минут.
- Дать остыть, вынимать из формы и наслаждаться.
О том, как приготовить яблочную шарлотку на сковороде, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот188
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