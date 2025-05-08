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Книга рецептов

«Будете печь все лето»: клубничная шарлотка — просто и вкусно

13:11 8 мая 2025
Клубничная шарлотка от Вали Саенко. Фото - скриншот

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), недавно делившаяся рецептом быстрых малосольных огурчиков, учитывая, что начинается сезон клубники, рассказала, как приготовить с этой ягодой шарлотку.

На своей странице в соцсетях она рассказала, что такую шарлотку готовить просто, и не исключила, что любители выпечки будут делать ее все лето: «Это вкусно, потому что пирог получается влажный и в меру сладкий, а еще если кислые ягоды, то вообще… Кстати, ягоды можно будет заменять и играться. А еще я люблю пироги, где много начинки, а не одно тесто, и это — именно тот вариант».

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт (большие);
  • Сахар — 200 г;
  • Йогурт или сметана — 200 г;
  • Масло растительное или растопленное сливочное масло — 100 г;
  • Мука — 250 г
  • Ваниль;
  • Разрыхлитель — 2 ч л;
  • Соль;
  • Клубника — 350 г.

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Приготовление:

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  • Яйца с сахаром взбить до белого, добавить йогурт и растительное масло, перемешать.
  • Добавить все сухие ингредиенты (муку, ваниль, разрыхлитель и соль), перемешать до однородности.
  • Форму застелить пергаментом, выложить часть теста, на него — ягоды, повторить со второй частью теста и ягодами.
  • Верхний слой ягод следует немного погрузить в тесто руками.
  • Выпекать при 180 приблизительно 50 минут.
  • Дать остыть, вынимать из формы и наслаждаться.

О том, как приготовить яблочную шарлотку на сковороде, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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