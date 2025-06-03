Кабачковые блинчики со сметанным соусом от Лизы Глинской: просто, вкусно, полезно

Известный кулинар Лиза Глинская, которая в прошлом году стала мамой двух дочерей, а в мае окрестила Полину и Соломию, поделилась сезонным рецептом — блинчиков из кабачков.

ВІДЕО ДНЯ

«Когда ты мама, то всегда ищешь, чтобы такого приготовить, желательно, чтобы было быстро, просто, полезно и вкусно. И для всей семьи», — пишет она на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты: Для теста: 300 г кабачков (2 шт.);

200 мл молока;

150 г яиц (3 шт.);

100 г муки (4 ст. л. без горки)

Соль (по вкусу);

Укроп;

Растительное масло (для жарки). Для соуса: РЕКЛАМА Сметана;

Чеснок;

Соль;

Зелень.

Читайте также: Кабачковые мафины с ветчиной и сыром: после них «лишние килограммы пакуют чемоданы»

Приготовление: Кабачки (можно заменить на цуккини или комбинировать) натереть на большой терке.

Объединить яйца, молоко, соль и муку, перемешать, чтобы не было комочков, до однородной массы. Добавить столовую ложку масла и объединить с кабачками.

Добавить измельченный укроп и перемешать.

Жарить на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, с обеих сторон до золотистого цвета.

Для соуса соединить мелко нарезанный укроп, натертый на мелкой терке чеснок и сметану. Перемешать.

Рецепт кабачкового торта, который готовят с добавлением плавленых сырков и крем-сыра, читайте на нашем сайте.

РЕКЛАМА

Фото — скриншот

138

Читайте нас в Facebook