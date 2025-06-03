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Кабачковые блинчики со сметанным соусом от Лизы Глинской: просто, вкусно, полезно
Известный кулинар Лиза Глинская, которая в прошлом году стала мамой двух дочерей, а в мае окрестила Полину и Соломию, поделилась сезонным рецептом — блинчиков из кабачков.
«Когда ты мама, то всегда ищешь, чтобы такого приготовить, желательно, чтобы было быстро, просто, полезно и вкусно. И для всей семьи», — пишет она на своей странице в соцсетях.
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г кабачков (2 шт.);
- 200 мл молока;
- 150 г яиц (3 шт.);
- 100 г муки (4 ст. л. без горки)
- Соль (по вкусу);
- Укроп;
- Растительное масло (для жарки).
Для соуса:
- Сметана;
- Чеснок;
- Соль;
- Зелень.
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Приготовление:
- Кабачки (можно заменить на цуккини или комбинировать) натереть на большой терке.
- Объединить яйца, молоко, соль и муку, перемешать, чтобы не было комочков, до однородной массы. Добавить столовую ложку масла и объединить с кабачками.
- Добавить измельченный укроп и перемешать.
- Жарить на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, с обеих сторон до золотистого цвета.
- Для соуса соединить мелко нарезанный укроп, натертый на мелкой терке чеснок и сметану. Перемешать.
Рецепт кабачкового торта, который готовят с добавлением плавленых сырков и крем-сыра, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот138
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