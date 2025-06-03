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Книга рецептов

Кабачковые блинчики со сметанным соусом от Лизы Глинской: просто, вкусно, полезно

16:56 3 июня 2025
Рецепт кабачковых блинчиков. Фото - скриншот

Известный кулинар Лиза Глинская, которая в прошлом году стала мамой двух дочерей, а в мае окрестила Полину и Соломию, поделилась сезонным рецептом — блинчиков из кабачков.

«Когда ты мама, то всегда ищешь, чтобы такого приготовить, желательно, чтобы было быстро, просто, полезно и вкусно. И для всей семьи», — пишет она на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г кабачков (2 шт.);
  • 200 мл молока;
  • 150 г яиц (3 шт.);
  • 100 г муки (4 ст. л. без горки)
  • Соль (по вкусу);
  • Укроп;
  • Растительное масло (для жарки).

Для соуса:

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  • Сметана;
  • Чеснок;
  • Соль;
  • Зелень.

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Приготовление:

  • Кабачки (можно заменить на цуккини или комбинировать) натереть на большой терке.
  • Объединить яйца, молоко, соль и муку, перемешать, чтобы не было комочков, до однородной массы. Добавить столовую ложку масла и объединить с кабачками.
  • Добавить измельченный укроп и перемешать.
  • Жарить на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, с обеих сторон до золотистого цвета.
  • Для соуса соединить мелко нарезанный укроп, натертый на мелкой терке чеснок и сметану. Перемешать.

Рецепт кабачкового торта, который готовят с добавлением плавленых сырков и крем-сыра, читайте на нашем сайте.

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Фото — скриншот

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