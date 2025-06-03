Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане

Салаты со свеклой сытные и вкусные. Разновидностей существует много. Но каждый раз интересно делать какие-то открытия. Приготовьте салат по рецепту кулинара Эллы Ивановой — и ваши гости будут в восторге. Необычная идея всегда вызывает море эмоций. А положительные эмоции всегда нужны людям. Готовьте с удовольствием!

ВІДЕО ДНЯ

Необычный свекольный салат 3 вареных яйца

3 вареных свеклы

100 г сыра «филадельфия»

Зелень

Немного маринованных овощей — по вкусу

1 столовая ложка любимого растительного масла

Свеклу отварить, очистить и порезать на слайсы средней толщины. Дополнить каждый сыром «филадельфия». При желании в сыр можно добавить измельченный чеснок или перец «чили». И все соединить по принципу слоеного торта. Поместить в пищевую пленку, завернуть в фольгу и оставить на пару часов в холодильнике.

Выложить на блюдо зеленые листья салата, маринованные овощи, четвертинки отваренных яиц. Свеклу с сыром порезать на кусочки, как на фото. Полить оливковым маслом.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт маринованной редиски со свеклой.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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