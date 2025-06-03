- 03.06 22:28 Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти
- 03.06 22:01 Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане
- 03.06 21:31 Преследователя Дженнифер Энистон признали психически недееспособным
- 03.06 21:01 Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков
- 03.06 20:36 Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер: воин со Львовщины погиб в бою под Краматорском
- 03.06 20:09 Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки
- 03.06 19:56 Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах
- 03.06 19:46 Уровень, которого мы еще не видели: США об операции «Паутина»
- 03.06 19:29 Стрельцам — «Правосудие» и выдержка, Рыбам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на среду, 4 июня
- 03.06 19:21 Авиарейсы в россию пересмотрят: украинские дроны напугали перевозчиков
- 03.06 19:01 Это Джонни Депп: сеть в шоке от нового Холостяка
- 03.06 18:54 Нужно внести изменения: что должен знать и сделать льготник, сменивший место жительства
Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане
Салаты со свеклой сытные и вкусные. Разновидностей существует много. Но каждый раз интересно делать какие-то открытия. Приготовьте салат по рецепту кулинара Эллы Ивановой — и ваши гости будут в восторге. Необычная идея всегда вызывает море эмоций. А положительные эмоции всегда нужны людям. Готовьте с удовольствием!
Необычный свекольный салат
- 3 вареных яйца
- 3 вареных свеклы
- 100 г сыра «филадельфия»
- Зелень
- Немного маринованных овощей — по вкусу
- 1 столовая ложка любимого растительного масла
Свеклу отварить, очистить и порезать на слайсы средней толщины. Дополнить каждый сыром «филадельфия». При желании в сыр можно добавить измельченный чеснок или перец «чили». И все соединить по принципу слоеного торта. Поместить в пищевую пленку, завернуть в фольгу и оставить на пару часов в холодильнике.
Выложить на блюдо зеленые листья салата, маринованные овощи, четвертинки отваренных яиц. Свеклу с сыром порезать на кусочки, как на фото. Полить оливковым маслом.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт маринованной редиски со свеклой.
Фото из альбома Эллы Ивановой135
Читайте нас в Facebook
Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов