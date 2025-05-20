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Книга рецептов

Очень бюджетный деликатес: готовится просто — съедается быстро

22:01 20 мая 2025
Картофельно-свекольный салат. Фото Эллы Ивановой

Свекла — тот овощ, который многие блюда сделает яркими не только визуально, но и в отношение вкуса. Включите ее в рацион — и вы убедитесь в этом.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом картофельно-свекольного салата, который наверняка вам понравится. Подавайте еду красиво, как в ресторане. И помните: домашняя еда самая лучшая во всех смыслах. Она натуральная, более бюджетная, чем ресторанная, и главное — приготовленная с любовью для родных и близких. Они обязательно эту любовь ощутят.

Картофельно-свекольный салат

2 отварные или запеченные свеклы
1 луковица
300 г отварного картофеля
150 г ферментированной спаржи или соленых огурцов
Соль
Перец
1 чайная ложка лимонного сока или винного уксуса
Перчик чили
1 чайная ложка горчицы в зернах
2 столовые ложки растительного масла

Картофель и свеклу отварить, почистить и порезать. Добавить лук и что-то из любимых солений (например, ферментированные спаржу или огурцы). Заправить смесью лимонного сока, растительного масла, горчицы, добавив соль и перец.

И приятного аппетита!

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Ранее Элла Иванова рассказывала, как приготовить вкусный паштет из куриных сердец.

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Фото Эллы Ивановой

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