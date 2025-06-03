Рупор фармпроизводителей? Версия СМИ о том, что скрывается за борьбой нардепа Кузьминых за доступные лекарства

Обвиняемый во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых продолжает активно влиять на законодательные процессы в фармацевтической сфере, продвигая инициативы, очевидно, подыгрывающие одному фармацевтическому гиганту, пишет «Телеграф».

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«Производителей существующая модель вполне устраивает. С 1 марта средства, которыми они были вынуждены делиться с аптеками из-за маркетинговых договоров, существенно повысили маржинальность бизнеса. Правда, сами они воздерживаются от громких заявлений. Рупором их интересов выступает нардеп Сергей Кузьминых. Он регулярно делает заявления о вреде маркетинговых соглашений и адвокатирует существующую регуляторную модель», — пишет в своем материале «Телеграф».

Несмотря на уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды за лоббирование интересов компании, занимавшейся поставками медицинского оборудования для больниц, Сергей Кузьминых остается членом Комитета по вопросам здоровья нации.

«С одной стороны, это выглядит естественно, поскольку он возглавляет подкомитет по фармации и фармацевтической деятельности Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. С другой — пикантность его активному участию добавляет незавершенное уголовное дело, которое слушается в Высшем антикоррупционном суде. В 2022 году детективы НАБУ поймали депутата с поличным. Он якобы получил взятки в размере 558 тысяч грн за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — пишет «Телеграф».

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Именно в рамках деятельности комитета нардеп последние более полугода инициирует и продвигает решения, которые представляет под видом борьбы за снижение цен на лекарства. В частности, речь идет о введении новых регуляторных норм, существенно ограничивающих возможности аптечных сетей по заключению маркетинговых договоров, ограничению наценок аптек и дистрибьюторов и т. д. Однако законодательные и регуляторные инициативы нардепа никак не касаются производителей. К примеру, Кузьминых полностью игнорирует любые предложения по проверкам или ограничениям наценок производителей лекарств, которые, по данным исследований Proxima Reserch, формируют более 70% цены лекарственного средства.

Эксперты фармацевтической отрасли неоднократно указывали, что такой подход к регулированию фармацевтического рынка приведет к монополизации доступа к фактическому уничтожению аптечных сетей и в результате удорожанию препаратов для пациентов.

Как свидетельствуют сообщения на странице Кузьминых в Facebook, нардеп неоднократно выступал с заявлениями о снижении цен на лекарства.

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Кроме того, на заседаниях профильных рабочих групп, обсуждавших новый порядок маркетинговых услуг, Кузьминых отстаивал сохранение ограничений, несмотря на аргументы участников рынка о том, что запрет маркетинга оказался неэффективным и на самом деле благодаря ему производители смогли сохранить свои сверхприбыли, снизив цены всего на несколько позиций своих товаров.

Напомним, Кузьминых находится под залогом в размере 49 тысяч 600 гривен. Он продолжает участвовать в формировании государственной политики. Пока это дело слушается в суде, а сторона защиты, как пишут УНН, всячески пытается затянуть рассмотрение.

Ранее сообщалось, что стоимость отечественных лекарств не снизилась, несмотря на запрет маркетинговых договоров.

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