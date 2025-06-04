Не факт, что ракетных ударов станет меньше: в Воздушных силах рассказали, чего ожидать после операции «Паутина»

Одновременная атака 4 аэродромов базирования стратегической авиации рф нанесла огромный ущерб оккупантам и вошла в историю. В ходе атаки были уничтожены по данным СБУ 13 самолетов, еще 28 повреждены, и хотя это не решит проблему воздушных ударов по Украине, сможет улучшить ситуацию с ними на ближайшее время.

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Об этом в интервью «Украинской правде» заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, количество исправных самолетов в стратегической авиации рф настолько ограничено, что даже потеря одного «борта» заметно снижает эффективность ее работы.

Так, из 19 Ту-160 было в исправном состоянии примерно 10−12, из 57 Ту-95 исправными были 36, а из 100 Ту-22М3 около 4 десятков могли выполнять задания. С этих носителей противник применил по Украине 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55 с начала полномасштабного вторжения, из которых сбиты 1916. А вот, например, уничтожение самолета дальнего радиолокационного наблюдения А-50 для оккупантов особенно ощутимо, так как их число можно пересчитать на пальцах одной руки, подчеркивает Юрий Игнат.

Вместе с тем, как добавляет спикер Воздушных Сил, успех операции не гарантирует, что ударов ракетами по Украине станет меньше. Основной угрозой могут стать рост производства и модернизации ракет в рф, или их покупка в других странах.

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«Все зависит от того, будет ли россия получать поддержку от других стран. Это тоже важно. Мы понимаем, какие это страны. Ждем эффективных санкций наших партнеров. Сколько ни пытались заблокировать россии западные технологии, мы находим западные элементы в их оружии. Россияне производят оружие благодаря прибылям по продаже нефти, газа и других ископаемых ресурсов. На это должны быть направлены западные санкции», — подчеркивает Юрий Игнат.

С другой стороны, по словам офицера, никуда не делать опасность массированных налетов дронами, причем их масштаб растет. Так, в ночь с 1 на 2 июня был поставлен новый рекорд — 479 средств воздушного нападения, львиная доля в которых пришлась на различные дроны.

Но и тут Украине есть что противопоставить дронам — это средства ПВО, мобильные огневые группы, истребители-перехватчики, средства РЭБ, а также очередное «ноу-хау» в лице дронов-перехватчиков, которые сами сбивают БпЛА. Последние пока сосредоточены в восточных и центральных регионах.

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Как ранее писали «ФАКТЫ», самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 в сегодняшней россии не производят, и потеря каждой их единицы невосполнима.

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