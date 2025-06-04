Враг ударил по Одессе десятками «Шахедов», а Харьков атаковал КАБами: есть пострадавшие и разрушения (фото, видео)

В ночь на 4 июня во время очередной атаки врага с воздуха «Шахеды» атаковали несколько регионов, в частности, вновь досталось Харьковщине и областному центру.

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Как сообщают в ГСЧС, россияне нанесли комбинированный удар БпЛА и ракетами по Харькову и пригороду.

Так, в Новобаварском районе областного центра горело производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом.

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А в селе Циркуны пожар на площади 250 «квадратов» возник в жилом доме.

В Харькове горели жилые дома и предприятия. Фото ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что атака на город длилась полтора часа — с 02:29 до 03:57. Враг применил две ракеты и девять «Шахедов». Один «Шахед» не взорвался, остальные — попали.

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Россияне били по Харькову "Шахедами" и КАБами. Фото ГСЧС

«Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По домам людей. По СТО. По парку. Прилеты всего по семи локациям», — уточнил он.

В настоящее время известно об одном пострадавшем в Харькове. Фото ГСЧС

В городе поврежден цех гражданского предприятия, еще на одном гражданском предприятии начался большой пожар. Пострадал 30-летний мужчина, врачи стабилизировали его состояние.

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Также в городе горела СТО, сгорел частный дом, гараж, флигель. Повреждены 7 домов, расположенных рядом. Повреждена крыша склада. Зафиксировано попадание в землю — выгорела трава на 600 «квадратах». Задело электросеть.

А в Запорожской области от местных поступило 23 сообщения о повреждениях частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. Таков итог вражеских атак, которые россияне осуществляли в течение прошедших суток.

Россияне били по Запорожской области из артиллерии и применяли БпЛА. Фото со страницы ОВА

Глава ОВА Иван Федоров уточнил, что захватчики в течение суток нанесли 488 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В частности, это 10 авиационных обстрелов, удары 308 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV), а также 7 обстрелов с РСЗО.

Два «Шахеда» ночью были сбиты в небе над Днепропетровщиной. Руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что противник также применял артиллерию и РСЗО «Град»

«В Никополе повреждено коммунальное предприятие. Было громко и в Покровской, Мировской и Томаковской громадах. В последней из-за вражеской атаки повреждено социально-медицинское учреждение. Возник пожар, который спасатели ликвидировали. Зацепило и авто. По Новопавловской громаде Синельниковского района противник утром ударил КАБами. Разрушено учебное заведение», — отметил он и добавил, что обошлось без пострадавших.

А на Полтавщине ранены восемь человек. По информации главы областной военной администрации Александра Прокудина, в течение прошедших суток россияне били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы и пункт базирования экстренной медицинской помощи.

В ночь на 4 июня оккупанты нанесли удар беспилотником, тип которого устанавливается, по Березанской громаде Николаевской области. Руководитель ОВА Виталий Ким сообщил, что был поврежден грузовой автомобиль. Пострадавших нет.

Он напомнил, что накануне враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре района. Пострадавших нет. Сообщалось, что впервые с начала широкомасштабной агрессии против Украины россияне накануне применили аэробалистическую ракету «Кинжал» по Николаевщине.

Тогда же был нанесен удар по РСЗО по Сумам. В областной военной администрации уточнили, что количество жертв в областном центре увеличилось до четырех — погибли люди 1989, 1962, 1982, 1980 годов рождения, ранены 28 гражданских лиц, среди которых трое детей.

За сутки российские войска совершили почти 110 обстрелов по 27 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области. Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА: почти 40 ударов РСЗО; более 20 сбросов ВОГ с БпЛА; более 10 ударов КАБами.

В Сумской громаде повреждены нежилые здания, 15 жилых домов, 13 автомобилей, помещения медицинского учреждения, объекты гражданской инфраструктуры; в Середино-Будской громаде — 2 многоквартирных и 2 частных дома.

А в Лебединской громаде есть попадания 12 БпЛА — дроны-камикадзе атаковали предприятие — завод по производству биоэтанола.

Россияне атаковали завод по производству биоэтанола в Сумской области. Фото ОВА

Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в Одесской области во время «шахедной» атаки пострадал один человек.

«Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и СТО. Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой», — сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ВС ВСУ, россияне применили 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Основными направлениями воздушного удара стали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесщина и Донетчина.

ПВО обезвредила 61 вражеский БПЛА на востоке, юге и севере страны: 36 — сбиты огневыми средствами поражения, 25 — локационно утрачены/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

В то время, когда россияне бьют по гражданским, украинцы наносят удары по военным и стратегическим объектам врага. В частности, накануне в СБУ подтвердили третью атаку на Крымский мост. А перед этим в Генштабе ВСУ подтвердили поражение 41 самолета на российских аэродромах, расположенных в глубоком тылу.

Фото Сумской ОВА

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