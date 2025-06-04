«Работаю только днем. Ночью не делаю этого принципиально»: художница с Киевщины создала рекордную багряную вытынанку-вышиванку

У Татьяны Кузьмич (Кашубы) из Фастова любовь к созданию необычных вытынанок принесла успех: ее самая большая работа во время выставочного проекта «Червоне — то любов» в Музее истории города Киева признана рекордом Украины в категории «Искусство». Площадь рекордной вытынанки составляет 28,7 квадратных метров, а длина — 10 метров. Она создана на багряном фоне в стиле традиционной украинской вышивки, с использованием аутентичных орнаментов. Сама художница называет свою авторскую технику «Бумажная вышивка» и посвящает свое достижение стране и семье. Напомним, что в 2021 году специально для международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» создали уникальный наряд «Душа-вытынанка».

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- Я родом из села Яхны, Фастовского района. Моя мама — творческий человек — учительница трудового обучения в сельской школе, а папа был водителем пожарной машины, но, к сожалению, рано ушел из жизни. Поэтому всю жизнь меня воспитывала мама, которая всегда верила в мои способности и поддерживала, — рассказывает «ФАКТАМ» Татьяна Кузьмич (Кашуба). — Хотя раньше занималась профессиональным спортом, позднее сменила направление, получила высшее художественное образование, а затем работала главным художником в Педагогическом музее Украины (Музее учителя). Также работала в разных художественных школах, а в 2017 году открыла собственную художественную студию «Колорит» в городе Фастов, где обучаю детей и взрослых различным художественным техникам.

Выставка «Червоне — то любов» в Музее истории города Киева

— Когда начали заниматься вытынанками? Какой была первая работа?

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— Вытынанками заинтересовалась еще до войны, но особенно активно развивать это искусство начала во время полномасштабной войны. Моя первая работа была маленькаой, но для меня она стала открытием техники и важным этапом в творческом развитии. В целом создала уже десятки вытынанок. В них отражены темы потерь, памяти, надежды и борьбы. Самые близкие сердцу — обереги, герб Украины, а также моя самая большая и масштабная вытынанка, которая и стала национальным рекордом.

Татьяна называет свою авторскую технику «Бумажная вышивка»

— О вытынанке-рекордсменке. Как возникла идея? Сразу ли хотели регистрировать рекорд?

— Идея появилась, когда я увидела большой рулон бумаги и решила: нужно создать что-то большее, чем предыдущие работы. Сначала это было просто творческим экспериментом, но родные и друзья подтолкнули меня: «Это стоит зарегистрировать как рекорд!» Весь проект длился почти полтора месяца. Собственно вырезание — 12 дней, остальное время ушло на подготовку. Также искала пространство для работы, ведь вытынанка длиной 10 метров требовала много места для раскладывания.

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— Когда чаще всего работали — днем или ночью?

— Я работаю только днем. Ночью не делаю этого принципиально, потому что считаю, что важно беречь свои силы.

— Как проходил процесс, что было самое трудное? Какие символы заложены в вытынанку?

— Техника — классическая вытынанка, но масштаб добавлял вызовов. Самое трудное было физически держать концентрацию и распределять силы, чтобы работа не истощала. На моей вытынанке — орнаменты Киевщины, герб Украины как символ достоинства. Красный — это любовь, но также память о тех, кто отдал жизнь за Украину.

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Работа Татьяны Кузьмич (Кашубы) признана рекордом Украины в категории "Искусство"

— Что означает для вас этот рекорд? Кому его посвящаете?

- Это для меня признание украинского искусства. Посвящаю рекорд Украине, своей семье, маме, друзьям, наставникам и всем, кто поддерживал. Планирую показывать вытынанку на выставках, развивать авторскую технику и планирую подавать документы на звание заслуженного художника Украины.

— Много ли в Украине вытынаночников?

- Отмечу, что издавна в Украине вытынанки использовали для того, чтобы украсить дом, например, окна, стены, печи, полочки. Важными были символы и знаки, которые вырезали на бумаге. Сейчас в нашей стране есть мастера, которые создают вытынанки, но не столько, сколько хотелось бы. Это искусство нуждается в популяризации.

— Что вдохновляет в такое трудное время?

— Наш народ, наша культура, наша борьба — все это дает силы и желание творить.

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