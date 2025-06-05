Трамп посетит июньский саммит НАТО: будет ли там Зеленский

Дональд Трамп посетит предстоящий саммит НАТО в Гааге. Об этом заявил Белый дом и добавил, что президент США стремится сплотить членов Альянса для увеличения расходов на оборону, пишет Bloomberg.

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«Я могу подтвердить, что он поедет на саммит НАТО», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт журналистам.

Дональд Трамп хочет, чтобы члены Альянса тратили 5% ВВП на военные нужды, что для многих стран будет означать существенное увеличение по сравнению с нынешним уровнем. Известно, что Североатлантический союз обсудит цель, которая предусматривает обязательства стран тратить 3,5% ВВП на основную оборону и еще 1,5% - на расходы, связанные с обороной, на такие сферы, как инфраструктура, киберзащита и гражданская готовность".

Саммит 24−25 июня состоится вскоре после того, как лидеры «Большой семерки» встретятся в Канаде, чтобы организовать встречи, на которых союзники обсудят прогресс в посредничестве по мирному соглашению между Украиной и россией.

«Президент не хочет, чтобы эта война продолжалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы люди перестали умирать, и он хочет, чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров», — сказала Левитт.

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Также известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге. Об этом стало известно ANP от источников, приближенных к НАТО. Пока неизвестно, на какие именно мероприятия в рамках саммита НАТО пригласят украинского президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО.

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