Европа очень боится, что Трамп оставит ее один на один с путиным, — СМИ

В этом году кремль привлек рекордное количество новобранцев, хотя многих из них соблазнили денежные выплаты и надежда, что война скоро закончится. Но темпы российского продвижения на земле замедлились до почти полной остановки, считает Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных служб в Лондоне, пишет The Guardian.

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«россия не в состоянии занять ни одной позиции, и такая ситуация сложилась практически с момента окончания украинского контрнаступления в 2023 году, — сказал украинский чиновник. — Несмотря на то, что они все еще имеют трехкратное преимущество в количестве войск и, возможно, даже большее с точки зрения систем вооружений — этого все еще недостаточно».

Настроение европейских лидеров, которые услышали описание Трампом его двухчасового телефонного разговора с путиным - разговора, который не приблизил прекращение огня, — колебалось от отчаяния до апоплексического удара. Рассказывают по-разному, то ли Трамп сказал европейским лидерам, что путин не хочет мира, то ли просто путин считает, что он побеждает. В любом случае, никаких санкций не было введено.

Однако всего за 24 часа до этого Александр Стубб, президент Финляндии и недавний партнер Трампа по гольфу, оптимистично говорил о том, что Дональд Трамп теряет терпение относительно уловок путина, и о возможности того, что Сенат США на этой неделе начнет процесс введения санкций, разработанных близким союзником президента Линдси Грэмом, которые будут предусматривать наказание для стран, покупающих российскую нефть.

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Бывший американский дипломат, близкий к переговорам по Украине, призвал европейцев быть терпеливыми к президенту США.

«У него есть инстинкты, эти инстинкты в порядке, они не всегда ошибаются, он ходит зигзагами, и в случае с Украиной он больше всего руководствуется тактикой, которая ему нужна, чтобы добиться прекращения огня — сказал бывший дипломат. — Он вполне осознает это и не наивен. Он знает, что единственной причиной отсутствия перемирия является то, что владимир путин хочет вести войну. Поэтому он знает, что его цель — тактически втянуть путина. Он „развешивает награды“ — G8, ресурсные соглашения, снятие санкций, встречи на высшем уровне. путин не хочет ничего из этого. Он не заинтересован в прекращении огня. Он заинтересован в том, чтобы уничтожить украинскую национальную идентичность и поглотить страну. Он делает это намеренно. Он играет в игры. Он передвигает ворота почти каждый день и пытается заставить всех следовать за ним… Трамп постоянно оправдывает его, но в надежде, что он сможет втянуть его в это».

Кошмар Европы — уход Трампа от Украины — приближается. Но есть много способов уйти. Отключит ли он разведку, снимет ли в одностороннем порядке санкции с россии и заблокирует даже соглашения о ленд-лизе, которые позволят Украине покупать американское оружие? В медленном переходе к тому, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины, Трамп может сотрудничать или быть деструктивным.

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«Это может быть либо управляемый процесс, либо хаотичный и нестабильный», — сказал Джек Уотлинг из оборонного аналитического центра.

Новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил на конференции Леннарта Мэри в Таллинне — ежегодном собрании дипломатов и экспертов по вопросам безопасности — что после саммита НАТО в июне США изложат планы вывода войск из Европы. Хотя Уитакер заверил аудиторию, что вывод войск будет происходить упорядоченно, это успокоило не всех. Ассоциированный эксперт Института Монтеня Бруно Тертре сказал: «Слова „Трамп“ и „упорядоченный“ в одном предложении не внушают доверия».

Ощущение разочарования усугубляется тем, что европейские члены НАТО считают, что успели до саммита НАТО согласовать все финансовые требования по оборонным расходам, который должен был снять все жалобы Трампа о «тунеядстве Европы». В течение следующих пяти-семи лет страны НАТО примут новую цель — достичь 3,5% ВВП на жесткую оборону и 1,5% на кибербезопасность и связанные с обороной инвестиции в инфраструктуру, такие как дороги и мосты, для улучшения мобильности войск.

Европейские лидеры опасаются, что Трампа невозможно переубедить, и что он выбрал другой курс, оставив Европу в роли защитника Украины. Кайя Каллас, руководитель внешнеполитического ведомства Европы, сказала, что она прошла через пять стадий скорби по поводу трансатлантических отношений и достигла принятия, но даже при этом она не может осознать потерю.

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«Вопрос доверия подобен вазе, — сказала она. — Вы разбили вазу, вы можете склеить ее, но это уже будет не та ваза».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп хочет свернуть украинский отдел в Пентагоне, а Мерц попросил поддержки у Китая по прекращению огня в Украине.

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