«Мы им гордимся»: 8-летний школьник стал рекордсменом в номинации «Самая длинная коса у мальчика»

Несмотря на войну, украинцы устанавливают национальные рекорды. Татьяна Кузьмич создала рекордную багряную вытынанку-вышиванку длиной 10 метров. А львовянка Татьяна Загородник установила рекорд Украины, создав настоящий райский сад из более чем 800 экзотов. 8-летний Демид Грунский из Днепра тоже сумел попасть в Книгу рекордов Украины. За свою жизнь мальчик, закончивший второй класс, отрастил косу, длина которой 80 сантиметров. Волосы на макушке росли у мальчика от рождения. Это место родители никогда не подстригали.

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Второклассник Демид отрастил косу длиной 80 сантиметров. Волосы на макушке росли у мальчика от рождения

- Идея установить рекорд возникла в 2023 году, когда на одном из моих спортивных выступлений Демида спросили, хотел бы ли он тоже иметь какое-то официальное достижение, — рассказывает «ФАКТАМ» папа мальчика Дмитрий Грунский. — Сын ответил, что да. Потом во время нашего общения мы договорились с ним, что так как он с рождения отращивает косичку, то можно побить рекорд по ее длине. Уже потом я интересовался рекордсменами в данном разделе и нашел информацию о 10-летнем мальчике, у которого она составляла 104 сантиметра. Также не так давно зафиксировали достижение одессита, который отращивал косу более 10 лет, и она была больше метра.

— Как происходил сам процесс и что для вас означает рекорд?

- Заявку в Национальный Реестр Рекордов Украины мы подали в начале мая, тогда сыну было семь лет и мы планировали, что именно этот возраст будет указан в дипломе. Но из-за того, что мы проходили долгую процедуру соответствий определения длины косы, то процесс затянулся на месяц. И недавно Демиду исполнилось уже 8 лет. Честно говоря, сначала сын сомневался, нужен ли ему диплом. Видимо, испугался внимания или ответственности. Но получив 26 мая сертификат рекордсмена, безгранично радовался и несколько раз перечитывал все, что там написано. Для нас с женой достижение сына — первая ступенька в его дальнейших рекордах. Мы им гордимся. Это яркий пример самовыражения и уверенности в себе с раннего возраста.

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— Как ухаживаете за косой?

— Хлопот нет. Ее моем шампунем, расчесываем, заплетаем. Весь этот процесс сын доверяет мне или маме. В парикмахерскую не ходит. Когда мы впервые повели его туда, у Демида что-то «не сложилось» с мастером. Поэтому мы забрали плачущего сына домой. И с тех пор стрижем его сами. Демид подчеркивает, что эта коса — его стиль и имидж. Он занимается с четырех лет карате, является чемпионом области и бронзовым призером чемпионата Украины. Часто спортсмены-каратисты практикуют такую прическу. Близкое окружение и друзья позитивно реагируют и всячески поддерживают.

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— Но были ситуации, когда Демид просил отрезать косу?

- Это было после того, как на детской площадке другие дети поинтересовались, почему у мальчика коса. Но это очень быстротечные моменты. Потому что со временем сын понял, что это его изюминка.

— Пока отрезать ее не планируете?

- Нет. Но если сын захочет и появится возможность провести благотворительную акцию, чтобы собрать средства на армию, то отрежем ее. К слову, у меня когда-то была идея отрезать пышную бороду, продать и все отправить на ВСУ. Но пока нет людей, которые бы взяли на себя проведение такой акции.

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Демид с отцом – тоже рекордсменом Дмитрием Грунским

Добавим, что отец Демида — Дмитрий Грунский — неоднократно устанавливал рекорды, в частности — рекорд Гиннесса. У него таких целых 10! Мужчина может практически всеми частями своего тела перетаскивать тяжелые машины. Он — опытный пауэрлифтер и стронгмен, отдал спорту более 20 лет.

Первый рекорд установил в мае 2022 года, протянув шеей машину весом 32,5 тысячи килограммов. В 2023 году побил рекорды за наибольшее количество автомобилей и быстрейшее передвижение 30-метровой машины, которые он тянул зубами. В том же году он установил мировой рекорд, протянув бородой грузовик весом 2,5 тысячи килограммов на более чем пять метров за 26 секунд. Поэтому теперь семейная традиция достижения уникальных результатов продолжается уже в младшем поколении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о 9-месячном Данииле из Винницы, который стал рекордсменом Украины в номинации «Самые длинные волосы у младенца».

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