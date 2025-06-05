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В Белгород-Днестровском большие разрушения после налета дронов врага (фото, видео)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 5 июня (с 22.30 4 июня) противник атаковал 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, Чауда — ВОТ Крыма, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN23 из Ростовской области. — рф. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
«Основные направления воздушного удара — Черниговская, Харьковская и Одесская области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 — сбиты огневыми средствами поражения, 46 — локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях», — говорится в сообщении.
Так, враг ночью атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район Одесской области. Об этом сообщил руководитель областного ОВА Олег Кипер.
«В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея. Информация о пострадавших не поступала. Уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки», — говорится сообщении.
Также россияне обстреляли Херсон. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Так сейчас выглядит центр Херсона. В течение всего пятнадцати минут по этому месту „прилетели“ четыре российских КАБа. Из-за ударов еще большим разрушениям подверглось здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окружающих фасадах — выбиты стекла и изуродованы фасады», — сообщил он.
На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Благодаря спасателям удалось вызволить из заблокированного подвального помещения четырех человек.
Между тем, стало известно, что жертвами ночного удара по Прилукам стала семья начальника местной пожарной части, который в момент трагедии ликвидировал последствия атаки в других районах города. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья. Жена. Дочь — патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага», — написал он.
В МВД уточнили, что погибла патрульная полицейская Дарья Шигида вместе с мамой и годовалым сыном.
«Стать полицейским — было мечтой и призванием Дарьи. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал на службе», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», россияне ночью атаковали Прилуки «Шахедами» и нанесли ракетно-дроновый удар по Харькову.318
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