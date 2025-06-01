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Книга рецептов

Овощи с сыром в духовке: вкусно, как в лучшем ресторане

21:59 1 июня 2025
Овощи с сыром в духовке

Лето — пора свежих овощей. Их разнообразие позволяет приготовить много блюд. Важно использовать проверенные рецепты, чтобы не испортить продукты, ведь они недешевые. Кроме того, хочется получить положительные эмоции, а не наоборот. И, конечно, не потратить время зря.

Прекрасное гастрономическое сочетание — сыр и овощи. Запеките их вместе — и вы получите ароматное вкусное блюдо. Угощайте им родных и близких. Интересуйтесь их мнением, чтобы совершенствовать рецепты, учитывая их вкусы. Это очень важно.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое так вкусно, как в лучшем ресторане.

Овощи с сыром в духовке

  • Сыр фета или с белой плесенью
  • Молодая морковка
  • 300 г томатов
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • Соль со специями

Очищенную молодую морковку замариновать в растительном масле с любимыми специями в течение получаса. Запекать с томатами и сыром при температуре 180 градусов примерно в течение 20 минут — до мягкости моркови.

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И приятного аппетита!

Ранее кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом ароматного мятного печенья. А фудблогер Елена Курило рассказала, как приготовить клубничный пирог с ревенем.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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