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Украина

Беспилотники снова обесточили оккупированные части Херсонской и Запорожской областей

9:23 5 июня 2025
На оккупированных территориях пропало электричество

Более ста тысяч жителей оккупированной россией части Херсонской и Запорожской областей Украины остались без света и воды в результате удара по магистральной трансформаторной подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на руководителей оккупационных администраций.

По словам оккупантов в результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Также частично обесточены часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка. Оккупанты утверждают, что причина в обстреле со стороны ВСУ.

Тем временем, в Ростовской области россии дроны атаковали военный аэродром «Миллерово».

В минобороны страны-агрессора сообщили, что российская ПВО за ночь уничтожила 30 украинских дронов. Над Ростовской областью сбиты 15 из них, над временно оккупированнім Крымом — 11, над Белгородской областью — два, по одному — над Московской и Курской областями.

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Как писали «ФАКТЫ», два дня назад на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей был тотальный блэкаут после атаки беспилотников.

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