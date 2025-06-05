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Беспилотники снова обесточили оккупированные части Херсонской и Запорожской областей
Более ста тысяч жителей оккупированной россией части Херсонской и Запорожской областей Украины остались без света и воды в результате удара по магистральной трансформаторной подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на руководителей оккупационных администраций.
По словам оккупантов в результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Также частично обесточены часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка. Оккупанты утверждают, что причина в обстреле со стороны ВСУ.
Тем временем, в Ростовской области россии дроны атаковали военный аэродром «Миллерово».
В минобороны страны-агрессора сообщили, что российская ПВО за ночь уничтожила 30 украинских дронов. Над Ростовской областью сбиты 15 из них, над временно оккупированнім Крымом — 11, над Белгородской областью — два, по одному — над Московской и Курской областями.
Как писали «ФАКТЫ», два дня назад на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей был тотальный блэкаут после атаки беспилотников.71
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