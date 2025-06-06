Сделайте это обязательно с малиной, чтобы не потерять урожай

Чтобы собирать хорошие урожаи, дачники должны знать не только правильные графики полива растений или их подкормки, но и многие другие лайфхаки. Например, чтобы уберечь урожай малины от птиц, некоторые садоводы советуют на веревку, протянутую между кустами, крепить полоски фольги, которая на ветру будет сверкать и отпугивать птиц.

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Также следует помнить, что малина быстро наращивает побеги и что ее нужно периодически прореживать — если этого не делать, питательные вещества будут идти только на увеличение зеленой массы, а не на ягоды.

Проредить малину следует, если один куст нарастил 5−7 новых побегов. Удалять лишние нужно как можно ближе к корню, обрезая их секатором и закрывая землей место среза. Такую процедуру можно повторять несколько раз в сезон. Ведь это способствует не только сохранению сил куста на развитие ягод, но и лучшему проветриванию малины.

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Собственно, при высадке малине не нужно «прижимать» кусты друг к другу — опытные садоводы советуют высаживать на квадратный метр до трех кустов.

Также предлагаем вашему вниманию рассказ украинских аграриев о не совсем привычной для многих культуре — лавровишне. Кустарник цветет в апреле — мае, а плодоносит в июле — августе.

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Напомним, что известный в Киевской области аграрий Валерий, который сейчас проводит высадку низкорослых томатов, дал несколько полезных советов дачникам.

Фото Pixabay

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