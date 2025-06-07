Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно

В начале года на передовой появилась улучшенная версия российского дрона «Молния», увеличив его дальность до 50 км. А спустя несколько месяцев ему нашли новое применение — как «авиаматку», способную нести на себе несколько fpv-дронов.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. В то же время, по его словам, эффективность их применения пока остается сомнительной.

Так, эксперт отметил, что «Молния» применяется не для увеличения дальности полета fpv-дронов до 70 км: 50 км дальность «матки» и 20 км самого fpv-дрона. На такую дальность сигнал для управления fpv-БПЛА не работает, а «Молния» не может быть ретранслятором этого сигнала.

«Молния» может доставить fpv-дрон на дальность оперирования оператором и тем самым сэкономить ресурс батареи. То есть, fpv-дрон не тратит ресурс на километр, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, а может быть сразу сброшенным там, где им смогут управлять с полным зарядом. То есть, это больше средство доставки дополнительного средства поражения на максимальную дальность оперирования, с возможностью применения их со значительно большим ресурсом", — объясняет Александр Коваленко настоящее назначение «Молнии» в качестве дрона-«авиаматки».

РЕКЛАМА

Как отмечает военный обозреватель, наряду с «Молний» на передовой и в ближнем тылу активно применяются дроны, известные под названием «Скворец». При этом их работе сильно мешают средства радиоэлектронной борьбы, которые заставляют «Скворцы» падать на землю.

Тем временем российские оккупанты нанесли очередные массовые ракетно-дроновые удары ночью 6 и 7 июня, в ходе чего погибли мирные украинцы.

РЕКЛАМА

253

Читайте нас в Facebook