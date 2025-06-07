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Украинцы могут потерять ночную 50-процентную скидку на оплату электроэнергии: названа неожиданная причина
Граждане, стремящиеся экономить электроэнергию и деньги, устанавливают в квартирах двухзонные счетчики, благодаря чему ночное потребление света (с 23:00 до 7:00) обходится на 50% дешевле — по 2,16 гривны за киловатт. Днем действует полный тариф — 4,32 гривны за киловатт.
Владельцы таких счетчиков могут ночью включать мощные электроприборы, в частности, стиральные машинки или бойлеры. Впрочем, следует знать, что владельцам домов с такими приборами учета могут начислять плату за свет по полному тарифу. Как пишет издание «На пенсии», это может произойти, если человек не увидел, что батарейки в двухзонном счетчике сели. А это скажется на суммах в платежке.
В таком случае домовладелец должен обратиться к оператору системы распределения, чтобы компания произвела замену элементов питания.
Напомним, что тариф на электроэнергию зафиксирован до 31 октября 2025 года, а цена на газ для населения будет оставаться неизменной до 30 апреля 2026 года. Впрочем, в обозримом будущем цены могут вырасти.
Иллюстративное фото с сайта ДТЭК3110
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