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Продолжение помощи США Украине имеет решающее значение, — заместитель председателя комитета Сената по разведке
Украина нанесла россии колоссальные военные потери, отстояла принципы демократии перед лицом автократии и сорвала имперские амбиции путина. В этих условиях продолжение американской поддержки Украины имеет решающее значение.
Об этом заявил сенатор США (Вирджиния), представитель Демократической партии США, заместитель председателя Комитета Сената по разведке Марк Уорнер в комментарии Guildhall.
«Вторжение путина в Украину является не только аморальным, но и представляет собой серьезную угрозу базовым интересам нашей национальной безопасности. Украинский народ проявил исключительное мужество, стойкость и силу духа в отражении жестокого вторжения россии. Несмотря на наивные ожидания путина о падении Киева в течение нескольких дней, Украина продемонстрировала выдающуюся волю и способность к сопротивлению, нанеся российской армии серьезный ущерб, последствия которого будут ощущаться еще долго», — отметил американский сенатор.
Он добавил, что не подвергая риску жизни ни одного американского или натовского солдата, Украина нанесла россии колоссальные военные потери, отстояла принципы демократии перед лицом автократии и сорвала имперские амбиции путина.
«В этих условиях продолжение американской поддержки Украины имеет решающее значение. Как заместитель председателя Комитета Сената по разведке я продолжу прилагать усилия для обеспечения Украины всей необходимой дипломатической, военной и разведывательной поддержкой, а также буду добиваться от администрации выполнения международных обязательств США перед союзниками и партнерами, в том числе со стороны президента Трампа», — резюмировал политик.
Справка: Марк Уорнер — сенатор США от штата Вирджиния с 2009 года, член Демократической партии. До этого занимал должность губернатора Вирджинии (2002−2006). В Сенате Уорнер является заместителем председателя Комитета Сената США по разведке и входит в комитеты по финансам, банковскому делу и бюджету. Получил степень в области права в Гарвардском университете.
Напомним, что американская разведка считает, война в Украине является частью более широких целей путина.15
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