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Поведение Меган Маркл и принца Гарри в больнице вызвало подозрения в обмане
Меган Маркл все чаще делится трогательными моментами жизни детей. А недавно в Instagram было опубликовано видео, на котором принц Гарри и Меган Маркл танцуют под песню Starrkeisha Baby Momma Dance, ожидая рождения своей дочери Лилибет.
Эта сцена произошла четыре года назад, но Меган снова опубликовала ее в своих социальных сетях с игривой подписью: «Оба наших ребенка родились на неделю позже запланированной даты родов, поэтому, когда острая еда, прогулки и акупунктура не помогли, оставалось только одно!»
На видео пара выглядит беззаботной и радостной. Меган, одетая в черное платье-халат, и Гарри в джинсах и свитере увлеченно танцуют в помещении, напоминающем больничную палату. Меган поделилась этим, казалось бы, спонтанным моментом в честь четвертого дня рождения дочери, пишет Marca.
Хотя комментарии на ее официальной странице ограничены, видео было опубликовано другими изданиями, где реакция была преимущественно положительной.
В других местах, таких как YouTube, реакция была менее дружелюбной. Некоторые пользователи обвинили пару в «неискренности», даже поставили под сомнение, была ли Меган действительно беременна в то время.
«Награда за самое фальшивое, самое бессмысленное видео года», — говорится в одном из комментариев.
Было ли это видео просто ностальгией или еще одним способом сформировать свою публичную историю? Одно можно сказать наверняка: как и почти все, что делают Меган и Гарри, оно не осталось незамеченным.
Фото: GettyImages1382
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