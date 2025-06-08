Конкурс на главу БЭБ приостановлен: что происходит и кто за этим стоит

В воскресенье, 8 июня, которое в этом году символически приходится на Троицу, должны были состояться собеседования с кандидатами на главу БЭБ. Однако они были отменены и назначены дополнительные проверки.

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В частности, Служба безопасности Украины сообщила конкурсной комиссии по отбору на должность директора Бюро экономической безопасности о подозрениях по связям трех кандидатов с россией, что привело к приостановке конкурса. Об этом стало известно во время заседания комиссии.

«Глава СБУ сообщил, что соответствующая проверка кандидатов требует дополнительного времени. Я прекрасно понимаю, что в нашей ситуации любые отложения, перенос конкурса будут иметь негативные последствия. Давайте будем откровенными, это будет иметь и социально-политические, и репутационные негативные последствия, и любые другие. Впрочем, мне кажется, что такие риски этих последствий вполне приемлемы с учетом тех рисков, которые мы можем предотвратить, дождавшись ответа от СБУ» , — сказал заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член комиссии от правительства Юрий Пономаренко.

Председатель конкурсной комиссии эксперт по антикоррупционной реформе для Европейской комиссии Лаура Стефан отметила, что еще 22 апреля комиссия направляла запрос в СБУ относительно проверки кандидатов и 27 апреля получила ответ об отсутствии недоразумений. Однако новые данные СБУ изменили ситуацию.

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Во время голосования мнения членов комиссии разделились: трое международных экспертов выступили за продолжение конкурса, в то время как трое представителей Украины поддержали приостановку.

Согласно процедуре, голоса международных членов имеют преимущество, но окончательное решение будет принято через 24 часа, как предусмотрено законом.

Реакции на приостановку конкурса главы БЭБ

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На приостановку конкурса отреагировал нардеп Ярослав Железняк. В частности, он обвинил представителей государства в конкурсной комиссии в срыве последнего этапа голосования.

«Команда именно от ОП. При том, по моей информации, даже не на уровне заместителя — а как любят говорить — от «высшего политического руководства.

▪ проведут срыв конкурса из-за трех членов комиссии от правительства.

▪️далее конкурс будет заблокирован под разными предлогами. Думаю, что-то о безопасности придумают, так чтобы максимально тупо и открыто было», — написал Железняк в своем тг-канале.

Комментируя действия комиссии, депутат отметил: «Почему это делают? Да потому, что могут. После того как сорвали реформу таможни, увидели, что обществу в целом пофиг, бизнес молчит, а международные партнеры ничего за это не сделали… Так решили и избрание нового главы БЭБ сорвать».

Нардеп также пообещал провести ВСК по поводу заседания комиссии БЭБ, где предложил членам комиссии и ответственным за приостановление конкурса объяснить события депутатам.

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Расследователь Владимир Бондаренко, комментируя конкурс на главу БЭБ, отметил, что идет незаурядная «подковровая заруба» между основными кандидатами. По его информации, речь идет о Скомарове и Цивинском. По его словам, почти всех кандидатов просвечивают журналисты-антикоры.

«Практически всех кандидатов уже несколько месяцев просвечивают наши журналисты-антикоры-активисты: тот от Ахметова, тот от Банковой, у того батя-жена-собака имеет российский паспорт, тот просто вор-негодяй-профан и прочее», — иронизирует Бондаренко.

По его мнению, не уделили внимание только одному кандидату «на имя Цивинский Александр Игоревич». По его словам, это один из руководителей НАБУ, которому профессионально создают безупречную репутацию и подчиненные которого «упустили» Комарницкого.

По словам Бондаренко, кандидата Скомарова за несколько дней до собеседования начали сбивать. Сам Скомаров после серии публикаций в медиа написал пост на своей странице в соцсети, где прокомментировал обвинения в российском паспорте своего отца, принудительно «паспортизированного».

«…Ни бизнеса, ни каких-либо других связей с оккупантами папа не имеет, просто написать только о паспорте было пресно и не интересно. Скрывал ли я что-нибудь от Конкурсной комиссии? Нет. Я предоставил больше информации, чем меня даже спрашивали, потому что скрывать мне нечего…» , — написал Скомаров на своей странице в соцсети.



Он также пожелал коллегам «успеха и мудрости пройти этот путь, не теряя достоинства, являющегося важным элементом формирования нашего восприятия как представителей правоохранительной среды в глазах общества».

Претенденты на голову БЭБ

По результатам предыдущих этапов, больше всего баллов набрал руководитель Второго Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров — 215,36, за которыми следуют старший детектив НАБУ Роман Еременок — 199,65 баллов, начальник отдела внутреннего контроля в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Александр Ситников — 193,3 балла и управляющий партнер «Форсего Украина» Руслан Пахомов, работавший в медиа-бизнесе и бывший руководитель службы борьбы с киберпреступностью МВД Украины — 191 балл.

Не так сильно от них отстали руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский — 185,65 балла, Руслан Даменцов, работавший в Национальном антикоррупционном бюро в должности детектива и старшего детектива, — 183,7 балла и профессор Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи — 179,65 балла.

Конкурс проводится в рамках принятого Радой 29 июня 2024 года закона № 10439 о перезагрузке БЭБ, предусматривающего конкурсный отбор нового руководителя с участием экспертов, делегированных международными партнерами, а также аттестацию работников Бюро в течение года после назначения нового директора.

Напомним, по информации СМИ, сестра руководителя подразделения детективов НАБУ и кандидата на должность директора БЭБ Александра Скомарова сейчас проходит как подозреваемая по делу «короля контрабанды» Вадима Альперина. Работая в ГФС, она помогала Альперину выгодно растаможивать товары.

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