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Книга рецептов

Фантастически вкусный соус: рецепт, проверенный годами

22:00 9 июня 2025
Яичный соус с авокадо. Фото кулинара Эллы Ивановой

Соусы можно готовить дома. Это обойдется значительно дешевле, чем купить в магазине. А главное — они натуральны. Летом столько свежих овощей и зелени, и нужно использовать все это для приготовления еды. Ведь натуральная сезонная еда — основа здоровья.

Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами, поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом яичного соуса с авокадо. Открывайте для себя и родных людей новые вкусы — это всегда интересно.

- Приготовим вкусный и ароматный соус, — говорит Элла Иванова. — Это и соус, и заправка, и намазка. Вкус соуса фантастический! Приготовьте — и убедитесь в этом сами. Подавайте соус красиво, как в ресторане, — например, украсив лаймом или лимоном. Такая еда выглядит аппетитно.

Яичный соус с авокадо

  • 3 яйца
  • 2−3 столовые ложки растительного масла
  • 1 авокадо
  • Соль
  • Перец
  • 1 чайная ложка горчицы в зернах
  • Сок лайма или лимона
  • Зелень

Яйца отварить не вкрутую. Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. Зелень используйте любимую.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт паштета из необычного ингредиента — куриных сердечек.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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