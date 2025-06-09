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Фантастически вкусный соус: рецепт, проверенный годами
Соусы можно готовить дома. Это обойдется значительно дешевле, чем купить в магазине. А главное — они натуральны. Летом столько свежих овощей и зелени, и нужно использовать все это для приготовления еды. Ведь натуральная сезонная еда — основа здоровья.
Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами, поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом яичного соуса с авокадо. Открывайте для себя и родных людей новые вкусы — это всегда интересно.
- Приготовим вкусный и ароматный соус, — говорит Элла Иванова. — Это и соус, и заправка, и намазка. Вкус соуса фантастический! Приготовьте — и убедитесь в этом сами. Подавайте соус красиво, как в ресторане, — например, украсив лаймом или лимоном. Такая еда выглядит аппетитно.
Яичный соус с авокадо
- 3 яйца
- 2−3 столовые ложки растительного масла
- 1 авокадо
- Соль
- Перец
- 1 чайная ложка горчицы в зернах
- Сок лайма или лимона
- Зелень
Яйца отварить не вкрутую. Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. Зелень используйте любимую.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт паштета из необычного ингредиента — куриных сердечек.
Фото из альбома Эллы Ивановой141
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