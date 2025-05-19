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Книга рецептов

Паштет из необычного ингредиента: просто, дешево и фантастически вкусно

22:01 19 мая 2025
Паштет. Фото Эллы Ивановой

Кто же не любит нежные паштеты! Но в супермаркете совсем маленькая баночка стоит недешево. А приготовить дома такое лакомство совсем несложно. И обойдется оно достаточно дешево, так как потрошки стоят недорого.

Куриный паштет — блюдо фантастически вкусное. Особенно если сочетаете его со свежим хлебом или тостами. Дополняйте его ягодным соусом — это невероятно вкусно! Такое лакомство уместно и в праздники, и в будни.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом лакомства, который стоит взять на заметку.

Куриный паштет

300 г куриных сердечек
1 луковица
1 морковка
Соль
Перец
1 вареное яйцо
50 г сливочного масла

При желании можно добавить чеснок и перчик чили

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Куриные сердечки промыть и отварить до готовности. Измельчить в блендере, добавив соль, перец, вареное яйцо и часть сливочного масла. Взбить. Остальное масло растапливаем, добавив лук и морковку. Добавить пассерованные овощи к массе. Пропустить через блендер. Можно перетереть через сито. Поместить на ночь в холодильник.

И приятного аппетита!

Ранее кулинар Наталья Бевза поделилась отличным рецептом печеночного паштета — вкусной и сытной намазки на хлеб.

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Фото Эллы Ивановой

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