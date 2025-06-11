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Российские дроны усовершенствуются: что это значит для обороны Украины
Масштабные атаки российских дронов на украинские города происходят все чаще. Бомбардировка 10 июня хотя и не была рекордной, но типичной для новой нормы. В течение нескольких часов после полуночи дроны непрерывно атаковали Киев почти со всех сторон. Как пишет BBC, вдали от линии фронта Украина переживает самые продолжительные бомбардировки с начала полномасштабного вторжения россии, причем количество дронов резко возросло.
За три месяца до августа прошлого года россия выпустила в общей сложности 1100 дронов, согласно данным Генерального штаба Украины. Затем последовал резкий рост: в августе было зафиксировано 818 дронов, в сентябре — 1410, а в октябре — более 2000. Но цифры продолжают расти. В мае количество дронов впервые превысило 4000. В этом месяце, вероятно, будет установлен новый рекорд.
С начала июня россия выпустила в среднем 256 снарядов каждые 24 часа, согласно данным Генерального штаба ВСУ. Подавляющее большинство из них — дроны, включая модели типа «Шахед» и различные приманки, предназначенные для запутывания систем ПВО Украины.
россия впервые начала использовать иранские Shahed в конце 2022 года. Но уже следующим летом она начала производить свой вариант, известный как Geran. По словам спикера Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Дехтяренко, в Татарстане было произведено 25 000 дронов, а еще 20 000 было собрано из ранее поставленных иранских компонентов.
Теперь дело не только в интенсивности ударов. После сотен подобных ночей жители Киева ощущают тонкие изменения в технологии, поскольку россия развивает свои возможности. Появилось больше дронов, которые звучат несколько иначе, чем раньше, говорят жители столицы.
«российским инженерам поручено увеличить их разрушительную силу, чтобы максимизировать разрушения и жертвы среди гражданского населения», — сказал Дехтяренко. — Кроме того, предпринимаются усилия, чтобы сделать дроны «Герань» менее уязвимыми для украинской противовоздушной обороны".
Ранее «ФАКТЫ» публиковали комментарий военного эксперта по новой тактике российских ракетных ударов по Украине .111
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