Добровольцем ушел защищать Украину: боец с Кировоградщины не пережил тяжелых ранений, полученных в Донецкой области

Печальное и горькое известие пришло в Петровскую громаду. Остановилось сердце пехотинца ВСУ Сергея Кокоулина. В августе воину должно было исполниться 45 лет, сообщает поселковый совет.

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«Сергей учился в Александрийском ПТУ, получил профессию „тракторист-машинист“, впоследствии получил и водительское удостоверение. Работал в различных организациях, честно зарабатывая на жизнь, никогда не боялся физического труда. Судьба испытывала Сергея не раз — но он никогда не сдавался», — говорится в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения Сергей Кокоулин добровольцем пошел защищать Украину. И, хотя имел серьезные проблемы со здоровьем, упорно ходил в военкомат. В конце концов, в апреле 2023 года надел бронежилет, взял в руки оружие и встал в ряды 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Позывной „Скороход“ — так его называли побратимы, потому что всегда спешил на помощь, не дожидаясь приказа», — говорят земляки.

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Боец прошел тяжелые бои в Донецкой области, в частности под Бахмутом, пережил контузию, долгое лечение в госпиталях Одессы, Харькова, Львова… 8 июня 2025 года его сердце не выдержало последствий ранений. У него остались мать, сестра и жена.

Вместе с ним остановились на мгновение и сердца самых родных: мамы, жены, сестры…

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в бою в Запорожской области погиб защитник со Львовщины.

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