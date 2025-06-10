- 06:08 Украина с новым капитаном победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shield: видеообзор матча
- 10.06 22:28 Секреты выбора турки для кофе: некоторые нюансы вас могут удивить
- 10.06 22:01 Очень вкусные лепешки: готовятся быстро и просто
- 10.06 21:31 Бен Аффлек заявил, что заплатит миллионы, чтобы вычеркнуть бывшую из своей жизни
- 10.06 21:02 Как заморозить клубнику, чтобы она оставалась вкусной и упругой: есть несколько важных правил
- 10.06 20:45 «Отечественные художники создали энциклопедию украинской свадьбы в фарфоре», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 10.06 20:33 Несмотря на тяжелый диагноз, не оставил службу: на Покровском направлении погиб защитник со Львовщины
- 10.06 20:12 Лучший в мире папа и милые детки: Галкин с детьми восхитили поклонников
- 10.06 20:07 Сливочное мороженое в шоколаде: побалуйте родных вкусняшками
- 10.06 19:56 Предлагали эскорт за 1500 евро: молодой певец удивил тем, какие иногда поступают ему предложения от поклонниц
- 10.06 19:46 Не только Taurus и ATACMS: эксперт рассказал, какие украинские ракеты могут бить на сотни километров
- 10.06 19:21 Важный гуманитарный акт: Украина и рф провели новый этап обмена пленными
В Украине значительно подорожает ржаной хлеб: в чем причина
К списку продуктов, на которые скоро может вырасти цена, с большой вероятностью прибавится и ржаной хлеб.
Такой вывод можно сделать из интервью директора Союза «Мукомолы Украины» Родиона Рыбчинского агентству «Интерфакс-Украина».
«С уверенностью можно лишь сказать, что на 100% в сезоне-2025/26 будет дефицит ржи. Уже сейчас в Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопекарни пользуются балтийской ржаной мукой. Это, к сожалению, уже наши реалии», — отметил он.
Причина — нежелание аграриев сеять рожь, поскольку ее урожайность на треть ниже, чем у пшеницы — до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно. Спрос на рожь есть только на внутреннем рынке. Однако сейчас цена на нее больше конкурентна: если в 2024 году 1 тонна ржи стоила 6−7 тыс. грн, то по состоянию на май 2025 года — 12−14 тыс. грн.
Ранее весь дефицит покрывался из беларуси, что и привело к сокращению объемов производства ржи в Украине — аграриям было сложно конкурировать с белорусскими поставками.
Читайте также: Цены будут расти не так быстро: в НБУ дали благоприятный прогноз по инфляции
Такая ситуация, по словам эксперта, может привести к удорожанию ржаного хлеба.
В настоящее время цена украинской ржаной муки — 18 тыс. грн за тонну, импортного сырья — около 20 тыс. грн.
«Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб — многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать», — объясняет Рыбчинский.
В то же время он видит в нынешней ситуации и положительные изменения: аграрии проживут 2025/26 маркетинговый год с дефицитом ржи, что сделает ее более интересной для сельхозпроизводителей. И в 2026/27 они, скорее всего, увеличат площади под рожью, что сможет выровнять ситуацию на рынке.
Эксклюзивный материал «Почему цены на молодой украинский картофель вдвое выше, чем на завезенный из Египта: разъяснение специалиста» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay159
Читайте нас в Facebook
Весам — «Колесница», Львам — «Девятка Пентаклей», а Ракам — «Королева Мечей»: Таро-прогноз на неделю до 15 июня
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды