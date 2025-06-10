В Украине значительно подорожает ржаной хлеб: в чем причина

К списку продуктов, на которые скоро может вырасти цена, с большой вероятностью прибавится и ржаной хлеб.



Такой вывод можно сделать из интервью директора Союза «Мукомолы Украины» Родиона Рыбчинского агентству «Интерфакс-Украина».

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«С уверенностью можно лишь сказать, что на 100% в сезоне-2025/26 будет дефицит ржи. Уже сейчас в Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопекарни пользуются балтийской ржаной мукой. Это, к сожалению, уже наши реалии», — отметил он.

Причина — нежелание аграриев сеять рожь, поскольку ее урожайность на треть ниже, чем у пшеницы — до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно. Спрос на рожь есть только на внутреннем рынке. Однако сейчас цена на нее больше конкурентна: если в 2024 году 1 тонна ржи стоила 6−7 тыс. грн, то по состоянию на май 2025 года — 12−14 тыс. грн.

Ранее весь дефицит покрывался из беларуси, что и привело к сокращению объемов производства ржи в Украине — аграриям было сложно конкурировать с белорусскими поставками.

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Такая ситуация, по словам эксперта, может привести к удорожанию ржаного хлеба.

В настоящее время цена украинской ржаной муки — 18 тыс. грн за тонну, импортного сырья — около 20 тыс. грн.

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«Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб — многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать», — объясняет Рыбчинский.

В то же время он видит в нынешней ситуации и положительные изменения: аграрии проживут 2025/26 маркетинговый год с дефицитом ржи, что сделает ее более интересной для сельхозпроизводителей. И в 2026/27 они, скорее всего, увеличат площади под рожью, что сможет выровнять ситуацию на рынке.

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Фото Pixabay

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