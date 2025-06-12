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«Красавицы» на Сейшелах: муж Аллы Пугачевой поделился новыми фото из отпуска

12:56 12 июня 2025
Максим Галкин с семьей на Сейшелах, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DKtrDV_MwJA/?img_index=2

Юморист Максим Галкин продолжает делиться в социальной сети новыми снимками с детьми, сделанными во время отдыха на тропическом курорте. И если героем предыдущих фото стал сын Максима и Аллы Пугачевой Гарри, то теперь все внимание досталось дочери пары Лиге Галкиной.

Где именно проходит отпуск, 48-летний артист не уточнил, однако подписчики предположили, что семья отдыхает на Сейшельских островах.

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В комментариях пользователи в очередной раз выразили восхищение семьей Пугачевой и Галкина, отметив, как повзрослели их дети: «Такие теплые фото. Всегда приятно смотреть на вашу замечательную семью!», «Какие родители, такие и дети. Золотые люди». Стал прекрасным юношей", «Лизочка вырастает в невероятную красавицу!»

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Интересно, что во время отдыха Максим Александрович нашел еще и «местную красотку»: ею оказалась огромная черепаха, спокойно отдыхавшая на берегу океана.

«Беседа с черепахой удалась на славу, — шутят в комментариях подписчики Максима. — Ей понравился комплимент Максима».

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Напомним, ранее фанаты засняли Аллу Пугачеву во время прогулки с Галкиным на Кипре.

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