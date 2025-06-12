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Мир

Побили горшки: Дональд Трамп о планах относительно своей Tesla

17:23 12 июня 2025
трамп и маск в Tesla. Фото из открытых источников

Президент Дональд Трамп заявил, что сохранит свою красную Model S Tesla, несмотря на недавнюю ссору с Илоном Маском. Но она может не остаться в Белом доме, где электромобиль был припаркован с момента его приобретения.

Президент сказал, что он может «немного переместить Tesla» после того, как в своей стычке с Маском в социальных сетях генеральный директор Tesla заявил, что Трамп фигурирует в файлах, связанных с Джеффри Эпштейном, и что ему следует объявить импичмент, пишет Newsweek.

Трамп приобрел автомобиль в марте в знак поддержки Маска и Tesla на фоне негативной реакции на компанию из-за роли Маска в масштабной федеральной инициативе по сокращению расходов. Однако публичная ссора между ними после ухода Маска из Белого дома в конце мая вызвала вопросы о судьбе автомобиля.

На днях журналисты спросили Трампа о его планах относительно автомобиля Tesla и спутникового интернет-сервиса Starlink Маска, который использует Белый дом.

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«Я могу немного переместить Tesla, но я не думаю, что мы сделаем это со Starlink. Это хороший сервис», — сказал Трамп.

На вопрос, что он имел в виду под переносом Tesla, он ответил: «У меня много локаций. У меня так много локаций, что я не знаю, что со всеми ними делать».

На прошлой неделе Дональд Трамп сказал, что Tesla «переживает трудные времена» и что «они хотят, чтобы мы выплачивали миллиарды долларов субсидий».

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что миллиардеры, поддержавшие Трампа, потеряли более 200 млрд долларов, а в США набирают обороты массовые протесты против политики Трампа — президент угрожает задействовать армию.

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