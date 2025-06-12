Мой стресс достиг нового уровня: Надя Дорофеева призналась в тяжелой депрессии

Популярная певица Надя Дорофеева, которая обратилась к бывшему, поразила признанием. На своей странице в социальной сети она выложила фотографию и пост о чувствах, которые сейчас в ней бурлят. По словам артистки, она переживает сильный стресс от происходящего вокруг.

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«Последние недели мой стресс достиг какого-то нового уровня, — призналась Надя. — Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жаль…

Но иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе — да, мне действительно тяжело! И тут главное — вовремя себе помочь, ведь наша первоочередная задача сохранить СЕБЯ!"

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Подписчики отреагировали на признание звезды, поделились своими чувствами и ее коллеги.

«Я так поняла, мы все себя загнали максимально… держись, обнимаю», — написала певица Кола.

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«Понимаю, очень тяжело, особенно ночью», — поддержали в сети.

«Если здоровье начинает дергать за ниточки, то нужно все остальное на стоп», — посоветовала певица алена алена.

«Люди лечат, а особенно твои песни, которые заживляют раны, — поддержали певицу. — Мы выстоим, держимся, потому что мы сильные».

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«Очень тяжелые дни, времена… но знаешь, говорят, даже после самой темной ночи приходит светлый день», — поддержали в сети.

Ранее певица раскрыла свой режим питания.

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