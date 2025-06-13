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Путь Украины в НАТО необратим: в Альянсе выступил с новым заявлением
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что политическое обязательство Украины относительно будущего членства в НАТО остается неизменным. Даже в случае, если это прямо не упомянуто в заключительном коммюнике будущего саммита в Гааге. Ранее сообщалось, что Трамп планирует посетить июньский саммит НАТО.
«Необратимый путь Украины в НАТО существует, и я ожидаю, что он останется после саммита, — сказал Рютте в Chatham House в Лондоне, сообщает Sky News. — Будет ли это упомянуто в коммюнике снова, по моему мнению, не имеет значения, поскольку все ранее согласованные формулировки остаются в силе — до тех пор, пока мы не решим, что этого больше нет».
Замечания Рютте прозвучали после новостей о том, что коммюнике саммита, которое будет обнародовано после встречи НАТО в конце июня, может не содержать никаких упоминаний о россии и Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что рф может стать угрозой для НАТО, даже не восстанавливая армию, а также о том, как «коалиция желающих» готовится к прекращению помощи Украине от США.165
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