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рф может стать угрозой для НАТО, даже не восстанавливая армию, — аналитики ISW
Западные представители служб безопасности считают, что россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на днях заявил, что, по оценкам разведки, рф произведет 1500 танков, 3000 бронетехники и 200 ракет «Искандер» в 2025 году, говорится в отчете Института изучения войны.
«Непонятно, относятся ли эти оценки производства транспортных средств только к производству россией новых транспортных средств или также включают транспортные средства из российских запасов советских времен, которые она восстанавливает», — поясняют аналитики.
Рютте добавил, что россия сотрудничает с Китайской Народной Республикой, Северной Кореей и Ираном, и что россия восстанавливает свои вооруженные силы с помощью китайских технологий.
Он объявил, что министры обороны стран НАТО 5 июня договорились увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400 процентов для защиты от масштабных ударов беспилотников и ракет, подобных тем, которые россия осуществляет против Украины. Марк Рютте также заявил, что россия может быть способна начать военные операции против НАТО в течение пяти лет.
ISW утверждает, что россии не нужно восстанавливать свои вооруженные силы до уровня, который был до 2022 года, прежде чем она станет угрозой для государств НАТО, и она может начать военные операции против государства НАТО до 2030 года.
Не только Европа готовится к вероятному нападению россии, недавно, как писали «ФАКТЫ», в Пентагоне сделали громкое заявление о вероятности вооруженного конфликта между США и рф.70
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