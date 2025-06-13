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Клубничный блинчик-рулет за пять минут: идеальный рецепт «для ленивых» от фуд-блогерши из Закарпатья
Фуд-блогер из Закарпатья Эмилия Евтушенко, ранее рассказавшая, как приготовить очень легкий и вкусный чизкейк, поделилась рецептом приготовления блинчика-рулета для ленивых.
«Блинчик-рулет для ленивых (1 кг готового десерта). Идеально на сезон клубники — готовится 5 минут, а выглядит, как из кондитерской» , — написала она.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 8 г ванильного сахара
- 180 г муки
- 400 мл теплого молока (~40°C)
- 30 г растопленного сливочного масла
- 250 г маскарпоне
- 200 г клубники
- по желанию: 100 мл сливок 33% + 1 ст. л. сахара для крема
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью (2 мин).
2. Добавляем муку, перемешиваем. Постепенно вливаем молоко.
3. В конце добавляем растопленное масло. Тесто должно быть жидким, как на блинчике.
4. Наливаем в противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекаем 20−25 мин при 200 °C (режим верх-низ).
6. Даем полностью остыть. Переворачиваем.
7. Смазываем кремом: маскарпоне+переблендереная клубника (или добавьте сливки с сахаром).
8. Закручиваем рулет. Желательно охладить 30 мин, но можно сразу.
9. Посыпаем пудрой и декорируем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить взрывной блин.160
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