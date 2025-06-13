Клубничный блинчик-рулет за пять минут: идеальный рецепт «для ленивых» от фуд-блогерши из Закарпатья

Фуд-блогер из Закарпатья Эмилия Евтушенко, ранее рассказавшая, как приготовить очень легкий и вкусный чизкейк, поделилась рецептом приготовления блинчика-рулета для ленивых.

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«Блинчик-рулет для ленивых (1 кг готового десерта). Идеально на сезон клубники — готовится 5 минут, а выглядит, как из кондитерской» , — написала она.

Ингредиенты:

- 4 яйца

- 2 ст. л. сахара

- щепотка соли

- 8 г ванильного сахара

- 180 г муки

- 400 мл теплого молока (~40°C)

- 30 г растопленного сливочного масла

- 250 г маскарпоне

- 200 г клубники

- по желанию: 100 мл сливок 33% + 1 ст. л. сахара для крема

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью (2 мин).

2. Добавляем муку, перемешиваем. Постепенно вливаем молоко.

3. В конце добавляем растопленное масло. Тесто должно быть жидким, как на блинчике.

4. Наливаем в противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекаем 20−25 мин при 200 °C (режим верх-низ).

6. Даем полностью остыть. Переворачиваем.

7. Смазываем кремом: маскарпоне+переблендереная клубника (или добавьте сливки с сахаром).

8. Закручиваем рулет. Желательно охладить 30 мин, но можно сразу.

9. Посыпаем пудрой и декорируем.