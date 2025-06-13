41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Клубничный блинчик-рулет за пять минут: идеальный рецепт «для ленивых» от фуд-блогерши из Закарпатья

16:56 13 июня 2025
Как приготовить клубничный блинчик-рулет

Фуд-блогер из Закарпатья Эмилия Евтушенко, ранее рассказавшая, как приготовить очень легкий и вкусный чизкейк, поделилась рецептом приготовления блинчика-рулета для ленивых.

«Блинчик-рулет для ленивых (1 кг готового десерта). Идеально на сезон клубники — готовится 5 минут, а выглядит, как из кондитерской» , — написала она.

Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 8 г ванильного сахара
- 180 г муки
- 400 мл теплого молока (~40°C)
- 30 г растопленного сливочного масла
- 250 г маскарпоне
- 200 г клубники
- по желанию: 100 мл сливок 33% + 1 ст. л. сахара для крема

Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью (2 мин).
2. Добавляем муку, перемешиваем. Постепенно вливаем молоко.
3. В конце добавляем растопленное масло. Тесто должно быть жидким, как на блинчике.
4. Наливаем в противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекаем 20−25 мин при 200 °C (режим верх-низ).
6. Даем полностью остыть. Переворачиваем.
7. Смазываем кремом: маскарпоне+переблендереная клубника (или добавьте сливки с сахаром).
8. Закручиваем рулет. Желательно охладить 30 мин, но можно сразу.
9. Посыпаем пудрой и декорируем.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить взрывной блин.

РЕКЛАМА
160

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 14 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня

Женитьба Владимира Малухи на Татьяне Чернявской. Фото предоставила семья Малуха

«Разве может быть счастливой девушка, которая выходит замуж за инвалида?»: герой «ФАКТОВ» Владимир Малуха со сложной формой ДЦП женился

Максим Галкин с семьей на Сейшелах, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DKtrDV_MwJA/?img_index=2

«Красавицы» на Сейшелах: муж Аллы Пугачевой поделился новыми фото из отпуска

Гороскоп на 14 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара

Следующий материал
Новости партнеров