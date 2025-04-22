Взрывной блин: все будут с восторгом наблюдать за магией на сковороде
Завтрак, который точно вам понравится. У него есть одна особенность — множество вариантов начинок. Делаете основу и наполняете любимым завтраком. Это может быть как сладкая, так и соленая начинка. А ваши дети будут в восторге, наблюдая сквозь стекло духовки, как растут края блина. Хотя не только дети, взрослые тоже найдут в этом магию, делится фудблогерка Светлана Климовская.
Составляющие:
2 яйца
2 ст.
70 г муки
250 мл молока
30 г сливочного масла
Приготовление
Сначала разогреть духовку до 200 градусов. Приготовить одну сковородку на 24 см или две поменьше с металлическими ручками, чтобы можно было поставить в духовку. Сковороду разогреть на плите. Смешать яйца с сахаром. Далее добавить муку и молоко. Всё хорошо размешать. На горячую сковороду положить 30 г сливочного масла. Вылить смесь и поставить в духовку на 20 мин. Наблюдать, чтобы не пригорел.
Готовим для начинки апельсиновый курд
2 желтка
40 г сливочного масла
50 г сахара
цедра апельсина
80 мл апельсинового сока
0,5 ч. л. кукурузного крахмала
В кастрюле с толстым дном смешать все ингредиенты для курда. Довести до кипения, проварить и процедить. Накрыть пленкой в контакте и оставить в холодильнике до использования.
На горячий блин выложить апельсиновый курд, ягоды, посыпать сахарной пудрой. В соленый вариант можно положить яйца, бекон, авокадо, черри или другие комбинации соленых завтраков.
Ранее фудблогер Светлана Климовская рассказывала, как приготовить вкусный суп из чечевицы.
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