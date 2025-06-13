- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Приятные сюрпризы и новые знакомства: пять знаков зодиака ждет успех в выходные дни 14 и 15 июня
Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, назвали знаки зодиака, которых ждет успех в выходные дни, пишет slovofraza.com.
14−15 июня 2025 года для пяти знаков зодиака откроются новые возможности и улыбнется удача. Это время благоприятно для новых начинаний, решения важных вопросов и неожиданных приятных сюрпризов.
Овен
Овны получат заряд энергии и вдохновения, что поможет в новых проектах и встречах. Уверенность и поддержка близких помогут преодолеть препятствия. Финансовые дела пойдут на лад, если проявить гибкость.
Телец
Тельцы почувствуют гармонию и спокойствие, что откроет новые возможности. Это удачное время для отдыха и укрепления отношений. Интуиция подскажет правильные решения, а работа вскоре принесет плоды.
Близнецы
Близнецы будут активны в общении и знакомствах. Природная харизма привлечет удачу, а новые идеи и союзы помогут в делах. Важно не откладывать важные разговоры и быть открытыми к новым возможностям.
Лев
Львов ждут яркие и успешные выходные. Их харизма привлечет влиятельных людей и откроет карьерные перспективы. Важно быть щедрыми, что усилит позитивное влияние. Ожидаются выгодные сделки и подарки.
Весы
Весы почувствуют гармонию, что поможет принимать верные решения. Удача будет на стороне тех, кто открыт для новых знакомств и сотрудничества. Обаяние и дипломатичность помогут достигнуть целей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.975
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня
«Разве может быть счастливой девушка, которая выходит замуж за инвалида?»: герой «ФАКТОВ» Владимир Малуха со сложной формой ДЦП женился