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«Настоящий 18+ контент»: фото обнаженного Максима Галкина произвело фурор в Сети
Пока певица Алла Пугачева принимает участие в рекламной сессии украинского свадебного салона на Кипре, ее муж Максим Галкин проводит отпуск с детьми Гарри и Лизой на Сейшельских островах.
И, похоже, наличие у него свободного времени позволяет юмористу обновлять личную страницу в социальной сети, что он регулярно и делает. Очередное подтверждение этому появилось в Сети на днях. На свежем фото артист заснял себя на диване в одних белых шортах. Подтянутый и загорелый торс Галкин оставил совершенно голым.
Судя по комментариям, фотография произвела настоящий фурор среди фолловеров юмориста. Пост собрал множество одобрительных комментариев.
«Наконец-то настоящий 18+ контент! Мы ждали», «Вот все понимаю, кроме одного: Максим, вы взрослеть (стареть) когда-нибудь планируете? Не стыдно ли вам?», «Аполлон отдыхает», «Очень горячий мужчина», — написали фанатки.
Но нашлись и интернет-пользователи, которых откровенный кадр удивил. Особенно их заинтересовало, как к подобным публикациям относится законная супруга артиста.
«А Пугачева одобрила? Или ее уже никто не спрашивает?», «Такое ощущение, что он в активном поиске», «Скоро 50 лет, а Максим туда же», — высказались фолловеры.
Впрочем, сообщение собрало почти 50 тысяч просмотров за несколько часов, и большинство комментариев преимущественно положительного характера.
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео прогулки Галкина и Пугачевой по улице города Лимассол на Кипре.4694
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