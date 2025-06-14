«Настоящий 18+ контент»: фото обнаженного Максима Галкина произвело фурор в Сети

Пока певица Алла Пугачева принимает участие в рекламной сессии украинского свадебного салона на Кипре, ее муж Максим Галкин проводит отпуск с детьми Гарри и Лизой на Сейшельских островах.

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И, похоже, наличие у него свободного времени позволяет юмористу обновлять личную страницу в социальной сети, что он регулярно и делает. Очередное подтверждение этому появилось в Сети на днях. На свежем фото артист заснял себя на диване в одних белых шортах. Подтянутый и загорелый торс Галкин оставил совершенно голым.

Судя по комментариям, фотография произвела настоящий фурор среди фолловеров юмориста. Пост собрал множество одобрительных комментариев.

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«Наконец-то настоящий 18+ контент! Мы ждали», «Вот все понимаю, кроме одного: Максим, вы взрослеть (стареть) когда-нибудь планируете? Не стыдно ли вам?», «Аполлон отдыхает», «Очень горячий мужчина», — написали фанатки.

Но нашлись и интернет-пользователи, которых откровенный кадр удивил. Особенно их заинтересовало, как к подобным публикациям относится законная супруга артиста.

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«А Пугачева одобрила? Или ее уже никто не спрашивает?», «Такое ощущение, что он в активном поиске», «Скоро 50 лет, а Максим туда же», — высказались фолловеры.

Впрочем, сообщение собрало почти 50 тысяч просмотров за несколько часов, и большинство комментариев преимущественно положительного характера.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео прогулки Галкина и Пугачевой по улице города Лимассол на Кипре.

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