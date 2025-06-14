Враг остановлен: Зеленский рассказал о ситуации на Сумщине

В Сумской области, где в последнее время продолжаются интенсивные бои, ВСУ удалось стабилизировать ситуацию. В Харьковской и Луганской областях продолжаются бои без потери позиций.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По его словам, на Южно-Слободском направлении (Купянск, Харьков) потери позиций за последнюю неделю не зафиксированы.

Что касается Северо-Слободского направления, охватывающего приграничные районы Сумщины, президент подчеркнул: враг остановлен. Самые ожесточенные бои ведутся вблизи Андреевки, Кондратовки, Алексеевки, Константиновки и Юнаковки.

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«Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи россиян. Бои там — вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой проходят бои, от границы 7 км» , — подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские войска сегодня возобновили контроль над Андреевкой.

На Луганском направлении угрозу, по словам президента, удалось локализовать, а в направлении Константиновки украинские силы продвигаются вдоль трассы.

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«Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои. Днепропетровская область — тоже идут бои, продвижений на сегодня нет» , — отметил он.

Отметим, что 8 июня оккупационные войска ужесточили обстрелы Сумской области. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате ударов ранения получили семь человек в Недригайловской общине, и еще три — в Эсманской.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, для оккупантов Сумы сегодня скорее политическая, чем военная цель.

Также напомним, что сегодня ночью российские оккупанты атаковали Запорожье «шахедами». Получили ранения двое полицейских. Есть разрушения.

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