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В США республиканцы заблокировали дополнительные средства Украине: что произошло
В то время как в Конгрессе США собираются существенно смягчить закон об адских санкциях против россии, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей провел свою версию законопроекта о расходах на оборону на 2026 финансовый год. Это произошло в ходе чрезвычайно ожесточенной дискуссии, в ходе которой республиканцы заблокировали попытки демократов ограничить усилия администрации Трампа по превращению самолета, подаренного Катаром, в новый Air Force One (Борт номер один). Комитет проголосовал 36 против 27 за направление своего предложения по финансированию на рассмотрение Палаты представителей. В то же время демократы назвали неспособность администрации предоставить детальные документы с обоснованием бюджета основной причиной голосования против законопроекта, пишет издание Breaking Defense.
В ходе другой жестокой дискуссии законодатели более часа обсуждали поправку, которая добавила бы 300 миллионов долларов к финансированию помощи Украине в области безопасности. Эта поправка, предложенная представителем Марси Каптуром, демократом из Огайо, была отклонена в ходе голосования.
Глава комитета Том Коул предупредил, что дополнительное финансирование для Украины может в конечном счете сорвать законопроект об обороне, поскольку это заставит некоторых республиканцев выступить против него. В то же время, добавил он, поддержка среди демократов маловероятна из-за консервативных политических положений в законопроекте.
«Я говорю это как человек, последовательно поддерживающий Украину. Я написал законопроект о самом большом пакете помощи, и мое мнение по этому поводу не изменилось. Но политика просто практична, — сказал он. — Я хочу, чтобы законопроект об обороне был принят, и я не заинтересован в том, чтобы разделять тех, кто его поддерживает».
Член Палаты представителей от штата Северная Каролина Чак Эдвардс заявил, что присоединится к демократам в голосовании за поправку, но добавил, что было бы лицемерием, если бы демократы добились включения средств для Украины в законопроект, а затем отказались за него голосовать.
«Мы — Соединенные Штаты Америки. Мы несем ответственность в этом мире, — сказал он. — Для меня будет непопулярным шагом поддержать эту поправку в глазах многих людей в моем округе, но, черт возьми, я проголосую за нее».
В результате Комитет принял проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год на общую сумму 832 млрд долларов. Проект должен быть вынесен на голосование в обеих палатах Конгресса США.
Ранее глава Пентагона Пит Гегсет предупредил, что финансирование Украине военной помощи будет сокращено в оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2026 год.388
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