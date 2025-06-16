Когда счет идет на секунды: популярные актрисы прошли курс тактической медицины

Популярные актрисы украинских сериалов Дарья Петрожицкая, Вероника Мишаева-Яковлева, Дарья Легейда и певец Вадим Олейник прошли базовый курс тактической медицины. Так они присоединились к инициативе дивизиона аэроразведки ОАБр НГУ — приобрести навыки, которые спасают, когда есть реальная угроза жизни.

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«Могу назвать мой день — днем настоящей украинки, — прокомментировала каналу СТБ звезда сериала „Просто Надія“ Дарья Петрожицкая. - Я не впервые посещаю занятия по тактической медицине, ведь понимаю, насколько важны эти знания. И не только знания, но и постоянная практика».

Известно, что обучал навыкам тактической медицины военнослужащий, боевой медик и бывший актер с позывным «Артист» Роман Кривдик.

«Этот курс — уверенность, это спокойствие для моих близких, это способность действовать, когда счет идет на секунды», — призналась актриса сериала «Підміна» Вероника Мишаева-Яковлева.

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Вероника Мишаева-Яковлева на занятиях

Популярный певец и актер дубляжа Вадим Олейник, который поставил на паузу свою карьеру, признался, что он уже заказал турникеты и будет носить их с собой каждый день.

«Надеюсь, они никогда не понадобятся, — добавил Вадим. — Но лучше быть готовым».

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Ранее сообщалось, что певица Тина Кароль прошла военную подготовку.

На фото в заголовке Дарья Петрожицкая и Дарья Легейда

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