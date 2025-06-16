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Когда счет идет на секунды: популярные актрисы прошли курс тактической медицины
Популярные актрисы украинских сериалов Дарья Петрожицкая, Вероника Мишаева-Яковлева, Дарья Легейда и певец Вадим Олейник прошли базовый курс тактической медицины. Так они присоединились к инициативе дивизиона аэроразведки ОАБр НГУ — приобрести навыки, которые спасают, когда есть реальная угроза жизни.
«Могу назвать мой день — днем настоящей украинки, — прокомментировала каналу СТБ звезда сериала „Просто Надія“ Дарья Петрожицкая. - Я не впервые посещаю занятия по тактической медицине, ведь понимаю, насколько важны эти знания. И не только знания, но и постоянная практика».
Известно, что обучал навыкам тактической медицины военнослужащий, боевой медик и бывший актер с позывным «Артист» Роман Кривдик.
«Этот курс — уверенность, это спокойствие для моих близких, это способность действовать, когда счет идет на секунды», — призналась актриса сериала «Підміна» Вероника Мишаева-Яковлева.
Популярный певец и актер дубляжа Вадим Олейник, который поставил на паузу свою карьеру, признался, что он уже заказал турникеты и будет носить их с собой каждый день.
«Надеюсь, они никогда не понадобятся, — добавил Вадим. — Но лучше быть готовым».
Ранее сообщалось, что певица Тина Кароль прошла военную подготовку.
На фото в заголовке Дарья Петрожицкая и Дарья Легейда95
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Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня