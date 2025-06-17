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Книга рецептов

Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении

21:59 17 июня 2025
Пирог. Фото кулинара Эллы Ивановой

Летние дни прекрасны тем, что можно устроить чаепитие в беседке во дворе или на балконе. Конечно же, с домашней выпечкой. И если вам все еще кажется, что приготовить ее очень сложно, стоит взять на заметку рецепт пирога кулинара Эллы Ивановой, которым она поделилась с читателями «ФАКТОВ». Рецепт достаточно бюджетный, что тоже для многих имеет значение.

— Этот пирог очень вкусный, — говорит Элла Иванова. — Готовится он легко. Причем в его составе нет яиц и сливочного масла. Надеюсь, вкус его вам понравится и вы захотите его приготовить не раз.

Пирог с малиновым вареньем

280 г малинового варенья

1 чайная ложка соды

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300 г муки

Соль — по вкусу

80 г сливок или сметаны

80 г растительного масла

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Малиновое варенье процедить от косточек. Добавить соду. Несколько минут мешать. Добавить сметану или сливки, растительное масло, соль и муку. Замесить тесто. Выпекать на противне, покрытом пергаментом, при 180 градусах примерно 35−40 минут.

И приятного аппетита!

Ранее диетолог Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить сочный курино-овощной пирог.

Читайте также: Черешневый пирог из лаваша: доступная выпечка, которая точно придется по вкусу

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Фото Эллы Ивановой

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