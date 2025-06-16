Курино-овощной пирог: такой сочный, что аж тает во рту

Этот пирог очень вкусный, полезный и легкий в приготовлении. Прекрасное блюдо на обед для всей семьи. Попробуйте и потом уже не сможете отказаться от этого пирога, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты:

куриное филе — 100 г

брокколи — 50 г

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кукуруза консервированная — 50 г

лук — 20 г

йогурт густой маложирный — 2 ст. л.

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яйцо — 1 шт.

лаваш — 70 г

сыр твердый маложирный — 30 г

зелень и специи — по вкусу

Приготовление

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Нарезаем куриное филе небольшими кусочками, брокколи разделяем на соцветия, лук нарезаем маленьким кубиком. На небольшом количестве растительного масла начинаем обжаривать мясо с овощами, добавляем специи и жарим 5−7 мин. Лаваш разделяем на 3 части.

Смешиваем яйца с йогуртом, добавляем специи и зелень.

Выкладываем 1 часть лаваша в форму и смазываем яичной смесью. К курице с брокколи добавляем кукурузу и измельченную зелень. На лаваш выкладываем половину начинки. Сверху вторую часть лаваша, смазываем яичной смесью и выкладываем оставшуюся начинку.

Далее выкладываем последнюю часть лаваша, заливаем остальной яичной смесью и посыпаем натертым сыром. Выпекаем пирог 15 мин. при 190 градусах.

Ранее Екатерина Черкасская делилась рецептом салата с куриным стейком и свеклой. Это отличный вариант легкого ужина.

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