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Книга рецептов

Багет с фаршем для перекуса на природе: готовится за 10 минут на сковородке или мангале

14:52 17 июня 2025
Как приготовить багет с фаршем для перекуса на природе

Фуд-блогер из Ровно Алена Карпюк, ранее поделившаяся рецептом курицы по-милански, рассказала, как приготовить мини багет с фаршем. По ее словам, эту закуску можно приготовить за 10 минут.

«Мини багеты — хрустящие, ароматные, с мягкой серединой — идеальная основа для перекусов на природе», — написала она.

Для приготовления можно выбрать гречишный багет, подовый классический или багет с семенами.

Способ приготовления:

«Я решила сделать любимые багеты с фаршем и сыром — готовится за 10 минут! Их можно приготовить прямо на мангале, или если вы дома — на сковороде. Просто разрезаем багет, на одну часть выкладываем фарш, на другую — сыр. Объединяем, оборачиваем в фольгу — и на жар. Аромат невероятный! А еще они удобно держатся в руке, не крошатся и быстро исчезают. Хрустящие снаружи, мягкие внутри — это все благодаря особому способу выпекания в подовых печах», — написала Карпюк.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее Алена Карпюк предложила сделать салат «Селедка под шубой» в виде торта.

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