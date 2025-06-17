- 08:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 17.06 22:26 Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно
- 17.06 21:59 Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении
- 17.06 21:29 «Прекратите это дерьмо!»: Джастин Бибер сильно разозлился во время встречи с папарацци
- 17.06 21:00 Включите в свой рацион: это лучшие травы для контроля высокого уровня сахара в крови
- 17.06 20:34 «Если бы все были такими, как он, то уже давно была бы победа»: на Курщине погиб защитник из Винницкой области
- 17.06 20:08 Вареники с творогом на пару: порадуйте семью сытным ужином
- 17.06 19:51 Застрелил жену и покончил с собой: кровавая семейная драма разыгралась на одной из улиц Житомира
- 17.06 19:43 В ВСУ «засветился» редчайший трофей из вдв рф: такого еще не попадалось
- 17.06 19:18 Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых
- 17.06 19:04 Это что, моя женщина беременная?: любимый известной телеведущей отреагировал на новость о ребенке
- 17.06 19:03 Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
Багет с фаршем для перекуса на природе: готовится за 10 минут на сковородке или мангале
Фуд-блогер из Ровно Алена Карпюк, ранее поделившаяся рецептом курицы по-милански, рассказала, как приготовить мини багет с фаршем. По ее словам, эту закуску можно приготовить за 10 минут.
«Мини багеты — хрустящие, ароматные, с мягкой серединой — идеальная основа для перекусов на природе», — написала она.
Для приготовления можно выбрать гречишный багет, подовый классический или багет с семенами.
Способ приготовления:
«Я решила сделать любимые багеты с фаршем и сыром — готовится за 10 минут! Их можно приготовить прямо на мангале, или если вы дома — на сковороде. Просто разрезаем багет, на одну часть выкладываем фарш, на другую — сыр. Объединяем, оборачиваем в фольгу — и на жар. Аромат невероятный! А еще они удобно держатся в руке, не крошатся и быстро исчезают. Хрустящие снаружи, мягкие внутри — это все благодаря особому способу выпекания в подовых печах», — написала Карпюк.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Алена Карпюк предложила сделать салат «Селедка под шубой» в виде торта.154
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня