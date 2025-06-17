Багет с фаршем для перекуса на природе: готовится за 10 минут на сковородке или мангале

Фуд-блогер из Ровно Алена Карпюк, ранее поделившаяся рецептом курицы по-милански, рассказала, как приготовить мини багет с фаршем. По ее словам, эту закуску можно приготовить за 10 минут.

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«Мини багеты — хрустящие, ароматные, с мягкой серединой — идеальная основа для перекусов на природе», — написала она.

Для приготовления можно выбрать гречишный багет, подовый классический или багет с семенами. Способ приготовления: «Я решила сделать любимые багеты с фаршем и сыром — готовится за 10 минут! Их можно приготовить прямо на мангале, или если вы дома — на сковороде. Просто разрезаем багет, на одну часть выкладываем фарш, на другую — сыр. Объединяем, оборачиваем в фольгу — и на жар. Аромат невероятный! А еще они удобно держатся в руке, не крошатся и быстро исчезают. Хрустящие снаружи, мягкие внутри — это все благодаря особому способу выпекания в подовых печах», — написала Карпюк. РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», ранее Алена Карпюк предложила сделать салат «Селедка под шубой» в виде торта.

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