Быстрая пицца-яичница: находка для родителей, у которых дети «плохо кушают»

Известный украинский шеф-повар Алекс Якутов, ранее рассказавший, как готовить вкусную итальянскую закуску аранчини, предложил рецепт аппетитной яичницы-пиццы.

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По его словам, этот рецепт подойдет родителям, чьи дети плохо едят. Готовится блюдо быстро, ведь тесто не нужно замешивать.

«От такого блюда ваш ребенок точно не откажется, а маленький организм получит много полезного», — цитирует Якутова «Шуба».

Ингредиенты на 8 порций:

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Хлеб белый, ломтик — 2 шт.

Сосиски — 1 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Сыр твердый — 50 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Паста томатно — по вкусу

Зелень — по вкусу.

Приготовление:

Обрезать корочки из хлеба. Нарезать его маленькими кубиками. Сосиску также порезать маленькими кубиками.

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Разогреть оливковое масло в сковороде. Выложить туда хлеб и сосиску. Жарить до золотистого цвета.

Взбить яйца в миске. Добавить соль и мелко натертый сыр.

Влить яйца в сковороду в хлеб с сосиской. Накрыть сковороду крышкой.

Жарить 5 минут на слабом огне. После этого снова убавить огонь и жарить еще 5 минут.

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Перевернуть и дать еще немного поджариться.

По желанию добавить немного томатного соуса и зелени.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусный ужин с куриной грудкой.

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