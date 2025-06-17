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Быстрая пицца-яичница: находка для родителей, у которых дети «плохо кушают»
Известный украинский шеф-повар Алекс Якутов, ранее рассказавший, как готовить вкусную итальянскую закуску аранчини, предложил рецепт аппетитной яичницы-пиццы.
По его словам, этот рецепт подойдет родителям, чьи дети плохо едят. Готовится блюдо быстро, ведь тесто не нужно замешивать.
«От такого блюда ваш ребенок точно не откажется, а маленький организм получит много полезного», — цитирует Якутова «Шуба».
Ингредиенты на 8 порций:
Хлеб белый, ломтик — 2 шт.
Сосиски — 1 шт.
Яйца куриные — 2 шт.
Сыр твердый — 50 г
Оливковое масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Паста томатно — по вкусу
Зелень — по вкусу.
Приготовление:
Обрезать корочки из хлеба. Нарезать его маленькими кубиками. Сосиску также порезать маленькими кубиками.
Разогреть оливковое масло в сковороде. Выложить туда хлеб и сосиску. Жарить до золотистого цвета.
Взбить яйца в миске. Добавить соль и мелко натертый сыр.
Влить яйца в сковороду в хлеб с сосиской. Накрыть сковороду крышкой.
Жарить 5 минут на слабом огне. После этого снова убавить огонь и жарить еще 5 минут.
Перевернуть и дать еще немного поджариться.
По желанию добавить немного томатного соуса и зелени.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусный ужин с куриной грудкой.158
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