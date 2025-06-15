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Никто не догадается, что это куриная грудка: известная блогер поделилась рецептом вкусного ужина
Фудблогер Наталья Калнина, ранее поделившаяся рецептом мгновенных пирожков на кефире, предложила еще один простой рецепт на ужин.
По ее словам, блюдо готовится очень просто и быстро. Те, кто будет его пробовать, оценят результат, но сразу не поймут, что в нем использовалась куриная грудка.
Ингредиенты:
Куриная грудка — 500 г
Лук — 150 г
Чеснок — 2−3 зубчика
Соевый соус — 80 мл
Вода — 80 мл
Растительное масло — для жарки
Перец, соль — по вкусу.
Приготовление:
Куриную грудку нарезать соломкой, лук — кольцами.
Обжарить лук до прозрачности, добавить курицу и жарить 5 минут.
Влить соевый соус, добавить чеснок, воду, перемешать.
Тушить под крышкой 15 минут.
Подавать с макаронами или рисом.
К ужину можно за 5 минут приготовить еще и легкий зеленый салат или яркий салат от кулинара Марины Гармаш.347
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