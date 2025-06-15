Никто не догадается, что это куриная грудка: известная блогер поделилась рецептом вкусного ужина

Фудблогер Наталья Калнина, ранее поделившаяся рецептом мгновенных пирожков на кефире, предложила еще один простой рецепт на ужин.

По ее словам, блюдо готовится очень просто и быстро. Те, кто будет его пробовать, оценят результат, но сразу не поймут, что в нем использовалась куриная грудка.

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Ингредиенты:

Куриная грудка — 500 г

Лук — 150 г

Чеснок — 2−3 зубчика

Соевый соус — 80 мл

Вода — 80 мл

Растительное масло — для жарки

Перец, соль — по вкусу.

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Приготовление:

Куриную грудку нарезать соломкой, лук — кольцами.

Обжарить лук до прозрачности, добавить курицу и жарить 5 минут.

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Влить соевый соус, добавить чеснок, воду, перемешать.

Тушить под крышкой 15 минут.

Подавать с макаронами или рисом.

К ужину можно за 5 минут приготовить еще и легкий зеленый салат или яркий салат от кулинара Марины Гармаш.

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