41.06 / 41.62 47.44 / 48.23
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Никто не догадается, что это куриная грудка: известная блогер поделилась рецептом вкусного ужина

13:11 15 июня 2025
Куриная грудка в соевом соусе, фото скриншот видео

Фудблогер Наталья Калнина, ранее поделившаяся рецептом мгновенных пирожков на кефире, предложила еще один простой рецепт на ужин.

По ее словам, блюдо готовится очень просто и быстро. Те, кто будет его пробовать, оценят результат, но сразу не поймут, что в нем использовалась куриная грудка.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 500 г
Лук — 150 г
Чеснок — 2−3 зубчика
Соевый соус — 80 мл
Вода — 80 мл
Растительное масло — для жарки
Перец, соль — по вкусу.

РЕКЛАМА

Приготовление:

Куриную грудку нарезать соломкой, лук — кольцами.

Обжарить лук до прозрачности, добавить курицу и жарить 5 минут.

РЕКЛАМА

Влить соевый соус, добавить чеснок, воду, перемешать.

Тушить под крышкой 15 минут.

Подавать с макаронами или рисом.


К ужину можно за 5 минут приготовить еще и легкий зеленый салат или яркий салат от кулинара Марины Гармаш.

РЕКЛАМА

347

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на середину июня. Фото Pixabay

Приятные сюрпризы и новые перспективы: в середине июня пять знаков зодиака получат мощный импульс от Вселенной

Расклад карт Таро на 16 июня. Фото Pixabay

Овнам — «Колесница» и решительность, Львам — «Паж кубков» и неожиданные идеи: Таро-прогноз на 16 июня

Три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии: это удобно и комфортно

Три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии: это удобно и комфортно

Юморист Максим Галкин опубликовал фото с Сейшел

«Настоящий 18+ контент»: фото обнаженного Максима Галкина произвело фурор в Сети

Следующий материал
Новости партнеров