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Происшествия

Оккупанты атаковали пожарную часть в Херсонской области: ранены трое спасателей

13:54 18 июня 2025
Машина спасателей пострадала от удара БПЛА русских, фото ГСЧС

В ночь на 18 июня россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль экстренной медицинской помощи, ранения получили двое медиков.

А сегодня днем оккупанты атаковали из дрона пожарную часть в Белозерке на Херсонщине.

По информации Херсонской ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали трое работников ГСЧС, которым 24, 31 и 38 лет.

Спасатели получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У двух сотрудников, кроме этого, еще и обломочные ранения.

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Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Российские войска нанесли удар по подразделению ГСЧС. В результате попадания трех вражеских FPV-дронов в одну из пожарно-спасательных частей Херсонской области, травмированы три спасателя. Их доставили в медучреждение для обследования. Кроме того, повреждены здание подразделения, ворота пожарного депо, кровля, окна и автомобиль», — сообщили в ГСЧС.

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Напомним, недавно в Харьковской области россияне атаковали саперов — навели ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу. В результате один пиротехник погиб, его коллеги получили ранения.

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