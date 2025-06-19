Нет сил плакать: Илона Гвоздева показала, как восстанавливает силы

Популярная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, подавшая на развод, показала, как восстанавливается после тяжелых новостей. На своей странице в социальной сети Илона выложила видео, где занимается физическими упражнениями. Танцовщица добавила, что именно так спасает себя на физическом и ментальном уровне. Она обратилась к подписчикам, также переживающим тяжелые времена.

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Илона Гвоздева

«День траура в Киеве , — написала Гвоздева. — А больше у меня нет сил плакать, потому что каждый день — новые трагедии и новые потери. Каждый день нас морально и физически уничтожают.

Я не могу вернуть погибших, но могу работать над собой — над своим телом и своими мыслями. Чтобы становиться сильнее. Чтобы выдержать.

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Несмотря на все, я стараюсь духовно расти, верить в добро. И я верю: мир обязательно наступит.

Лучше крепость в теле, чем пустота в душе".

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Подписчики поддержали Илону и добавили, что у них те же мысли.

«Каждый из нас может повлиять на себя, как воспринимать, что делать , — согласились в ответ. — Или дальше рыдать и сводить себя с ума, или взять себя в руки, заняться телом, душой, работой, зарабатывать и помогать. Так из нас будет точно больше пользы. Держимся».

Ранее известная танцовщица Илона Гвоздева рассказала о том, что чувствует, находясь в сложные времена за границей.

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